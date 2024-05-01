Geleneksel Gürcü mezesi ile sofralarınıza renk katın: Pkhali tarifi...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:17

Güncelleme: 01.05.2024 - 18:18

Gürcistan'ın geleneksel mezelerinden biri olan Pkhali, genellikle ıspanak veya pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerle yapılır. Sebzeler, ceviz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla harmanlanarak hazırlanır ve servis edilir. Bu sağlıklı ve lezzetli meze, özellikle doyurucu ve besleyici bir alternatif arayanlar için ideal bir tercihtir. Peki, Gürcü mutfağının göz alıcı bu mezesi nasıl yapılır? İşte Pkhali mezesi tarifi...

PKHALI TARİFİ

Malzemeler:

Ispanaklı Pkhali için:

1 kg. ıspanak

1 demet maydanoz

1 adet kuru soğan

100 gram ceviz (iri doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 çay kaşığı tuz

1 tutam pul biber

Pancarlı Pkhali için:

2 adet pancar püresi (suyu süzdürülmüş)

1 demet maydanoz

1 adet kuru soğan

100 gram ceviz (iri doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 çay kaşığı tuz

1 tutam pul biber

Pkhali üzeri için:

1 avuç nar tanesi

PKHALI MEZESİ YAPILIŞI

Ispanaklı pkhali için ıspanakları yıkayıp temizleyin ve ince ince doğrayın.

Geniş bir tencerede 15-20 dakika kadar haşlayın.

Pişen ıspanakları süzün ve suyunu iyice sıkıp kurutun.

Soğanı doğrayıp tuzla ovun sonrasında sudan geçirip süzün.

Bu şekilde acılığını gidermiş olursunuz.

Mutfak robotuna soğan, maydanoz, ceviz, ezilmiş sarımsak ve baharatları ekleyip iyice öğütülene kadar çekin.

Ispanakları ilave edip çekmeye devam edin.

Tamamen karıştıktan sonra yuvarlak şekil vererek sunum yapın, üzerini nar taneleri ile süsleyin.

Pancarlı pkhali için pancarları doğrayıp robotta çekin ve püre haline geldikten sonra suyunu iyice süzdürün.

Soğanı doğrayıp tuzla ovun sonrasında sudan geçirip süzün.

Mutfak robotuna soğan, maydanoz, ceviz, ezilmiş sarımsak ve baharatları ekleyip iyice öğütülene kadar çekin.

Pancar püresini ilave edip çekmeye devam edin.

Tamamen karıştıktan sonra yuvarlak şekil vererek sunum yapın, üzerini nar taneleri ile süsleyin.

Sunum tabağına aldığınız pkhalileri yanında kıtır ekmek veya kraker ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!