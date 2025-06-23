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Her lokmada kıyır kıyır lezzet: Tuzlu kurabiye tarifi

Her lokmada kıyır kıyır lezzet: Tuzlu kurabiye tarifi

23.06.2025 10:51:00
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Haber Merkezi
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Her lokmada kıyır kıyır lezzet: Tuzlu kurabiye tarifi

Tuzlu kurabiye, hem pratik hazırlanışıyla hem de damakta iz bırakan tadıyla mutfakta sık sık yapacağınız tariflerin başında gelecek. Peki, her lokmada kıyır kıyır olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tuzlu kurabiye tarifi...

Tatlı kurabiyeler her zaman sevilen atıştırmalıklardır ancak bazen damağımız biraz da tuzlu, kıyır kıyır bir lezzet ister. İşte tam bu noktada tuzlu kurabiye, hem pratik yapımı hem de ağızda dağılan dokusuyla gönülleri fetheder. Davet sofralarından çay saatlerine, gün toplantılarından atıştırmalık kutularına kadar birçok yerde keyifle tüketilir. Üstelik uzun süre bayatlamadan saklanabilir. Peki, her lokmada kıyır kıyır olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tuzlu kurabiye tarifi...


TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

(Ortalama 25–30 adet kurabiye için)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı sirke (elma ya da üzüm sirkesi)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için susam, çörek otu veya haşhaş tohumu

TUZLU KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına tereyağını, sıvı yağı, yumurta akını, sirkeyi, tuz ve şekeri alın. 

Malzemeleri güzelce karıştırın. 

Ardından kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayabilir, çatalla bastırarak şekil verebilir ya da farklı kalıplarla şekillendirebilirsiniz.

Tepsiye dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün. 

Son olarak susam, çörek otu veya haşhaşla süsleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 

Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin. 

Afiyet olsun!

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