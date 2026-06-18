Her lokması ayrı lezzet: Köz patlıcanlı domatesli fettuccine tarifi

İtalyan mutfağının sevilen makarna lezzetlerinden fettuccine, köz patlıcanın yoğun aroması ve fesleğenin ferah dokunuşuyla bambaşka bir hale geliyor. Domatesli ve kremalı sosuyla sofralara şıklık katacak bu tarif, pratikliği ve eşsiz lezzetiyle favorileriniz arasına girmeye adaydır. İşte enfes aromasıyla köz patlıcanlı domatesli fettuccine tarifi...

KÖZ PATLICANLI D

OMATESLİ FETTUCCİNE TARİFİ

Malzemeler:

3 adet bostan patlıcanı

3 adet rendelenmiş domates

1 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 kutu sıvı krema (200 ml)

1 yemek kaşığı toz şeker

5 dal fesleğen

1 paket fettuccine makarna

1 yemek kaşığı soğuk tereyağı

KÖZ PATLICANLI DOMATESLİ FETTUCCİNE YAPILIŞI

Patlıcanların üzerini birkaç yerinden bıçakla delin ve közleyin.

Közlenen patlıcanları bir kaba alıp üzerini kapatın.

Birkaç dakika beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Tavaya zeytinyağını alın ve rendelenmiş domatesleri ekleyerek birkaç dakika pişirin.

Domateslerin üzerine ince kıyılmış sarımsak, tuz ve toz şekeri ekleyip karıştırın.

Ayrı bir tencerede fettuccine makarnayı bol tuzlu suda haşlayın.

Közlenmiş patlıcanları iri parçalar halinde doğrayarak domatesli sosa ekleyin ve birkaç dakika birlikte pişirin.

Makarnanın haşlama suyundan bir kepçe alıp sosa ilave edin.

Kremayı ve ince kıyılmış fesleğenleri ekleyerek sos kıvam alana kadar karıştırın.

Haşlanan fettuccine makarnayı hazırladığınız sosa ekleyip güzelce harmanlayın.

Ocaktan almadan önce soğuk tereyağını ekleyerek sosun daha parlak ve ipeksi bir kıvam kazanmasını sağlayın.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!