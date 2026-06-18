Spor yapanların favorisi: Ev yapımı protein smoothie tarifi

Yoğun yaşam temposunda hem sağlıklı hem de doyurucu bir öğün alternatifi arayanlar için protein smoothie ideal bir seçenek sunuyor. Meyve, süt ve protein kaynağı besinlerin bir araya geldiği bu içecek; kas gelişimini desteklemeye yardımcı olurken uzun süre tok kalmaya da katkı sağlıyor. Evde kolayca hazırlanabilen protein smoothie, özellikle spor yapanların favori tarifleri arasında yer alıyor.

PROTEİN SMOOTHİE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet muz

1 su bardağı süt (isteğe göre bitkisel süt kullanılabilir)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 ölçek vanilyalı veya sade protein tozu

4-5 adet buz küpü

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

PROTEİN SMOOTHİE NASIL YAPILIR?

Muzu dilimleyin ve blender haznesine alın.

Süt, yoğurt ve fıstık ezmesini ekleyin.

Protein tozunu ve isteğe bağlı olarak balı ilave edin.

Buz küplerini ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Hazırladığınız smoothieyi bardağa aktararak bekletmeden servis edin.