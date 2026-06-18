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Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi

Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi

18.06.2026 16:34:00
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Haber Merkezi
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Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi

Rusya ve Doğu Avrupa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan syrniki, yumuşak iç dokusu ve hafif tatlı aromasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik syrniki tarifi...
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Rus mutfağının geleneksel tatlarından biri olan syrniki, başta Rusya, Ukrayna ve Belarus olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde sıkça tüketilen peynirli bir hamur işi olarak biliniyor. Genellikle kahvaltıda veya tatlı olarak servis edilen bu tarif, lor peyniri ya da süzme peynir kullanılarak hazırlanıyor. Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşak ve kremamsı bir kıvama sahip olan syrniki, pratik yapımıyla da dikkat çekiyor.

SYRNİKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 400 gram lor peyniri veya süzme peynir
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • Bir tutam tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

  • Pudra şekeri
  • Bal veya reçel
  • Ekşi krema ya da yoğurt
  • Taze meyveler

SYRNİKİ NASIL YAPILIR?

Lor peynirini geniş bir kaseye alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Üzerine yumurta, şeker, vanilin ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak yuvarlak şekil verin.

Hazırladığınız syrnikileri hafifçe una bulayın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyip orta ateşte her iki tarafı altın rengini alana kadar pişirin.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.

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