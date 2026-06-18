Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi

Rus mutfağının geleneksel tatlarından biri olan syrniki, başta Rusya, Ukrayna ve Belarus olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde sıkça tüketilen peynirli bir hamur işi olarak biliniyor. Genellikle kahvaltıda veya tatlı olarak servis edilen bu tarif, lor peyniri ya da süzme peynir kullanılarak hazırlanıyor. Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşak ve kremamsı bir kıvama sahip olan syrniki, pratik yapımıyla da dikkat çekiyor.

SYRNİKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram lor peyniri veya süzme peynir

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

Pudra şekeri

Bal veya reçel

Ekşi krema ya da yoğurt

Taze meyveler

SYRNİKİ NASIL YAPILIR?

Lor peynirini geniş bir kaseye alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Üzerine yumurta, şeker, vanilin ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak yuvarlak şekil verin.

Hazırladığınız syrnikileri hafifçe una bulayın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyip orta ateşte her iki tarafı altın rengini alana kadar pişirin.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.