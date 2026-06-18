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Kahvaltı sofralarına farklılık katan enfes lezzet: Otlu peynirli mısır ekmeği tarifi

Kahvaltı sofralarına farklılık katan enfes lezzet: Otlu peynirli mısır ekmeği tarifi

18.06.2026 14:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarına farklılık katan enfes lezzet: Otlu peynirli mısır ekmeği tarifi

Mısır ununun kendine özgü lezzeti, peynirin doyurucu aroması ve dereotunun ferah dokunuşuyla hazırlanan otlu peynirli mısır ekmeği, sofralara farklı bir tat getiriyor. İşte enfes aromasıyla otlu peynirli mısır ekmeği tarifi...
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Mısır ununun kendine has aroması, beyaz peynirin tuzlu lezzeti ve taze otların ferah dokunuşuyla hazırlanan otlu peynirli mısır ekmeği, klasik ekmek tariflerinden farklı bir alternatif sunuyor. Dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık olan bu tarif; özellikle sıcak servis edildiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte enfes aromasıyla otlu peynirli mısır ekmeği tarifi...

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OTLU PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı sıcak su

1 paket kabartma tozu

3 tutam dereotu

Dilediğiniz kadar beyaz peynir

OTLU PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına mısır ununu alın.

Üzerine un, tuz ve toz şekeri ekleyerek güzelce karıştırın.

Süt ve yumurtayı ilave edip karıştırmaya devam edin.

Ardından ayçiçek yağı ve sıcak suyu ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

İnce ince kıydığınız dereotunu ve ufaladığınız beyaz peyniri harca ilave edin.

Tereyağıyla yağladığınız fırın kabına karışımı dökün ve üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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