Her sofranın baş yemeği: Etli nohut tarifi

Bayramın ertesi günü tencerelerde kaynayan klasik Türk yemeklerinden biri: etli nohut. Hem pratik hem de bol porsiyonlu bu yemek, özellikle kalabalık aile sofraları için birebir. Kurban etiyle yapıldığında lezzeti ikiye katlanan bu tarif, damakta iz bırakacak!

ETLİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)

400–500 gr kuşbaşı doğranmış kurban eti

1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı sıvı yağ veya 1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Eti kavurun: Tencereye yağı alın, eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Salça ve nohut: Salçaları ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından haşlanmış veya ıslatılmış nohutu ekleyin. Suyunu verin: Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, orta ateşte et ve nohut iyice yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40–50 dakika). Servis: Tuz ve karabiberi en son ekleyin. Sıcak sıcak, üzerine kimyon serpip pilavla servis edebilirsiniz.



