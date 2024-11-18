Her sofranın vazgeçilmezi: Pratik kereviz salatası tarifi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:29

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:29

Özel davetlerden günlük öğünlere kadar her sofraya uyumu sağlayan bu tarif, kısa sürede hazırlanmayla da dikkat çekiyor. İşte, Pratik kereviz salatası tarifi...

KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1,5 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Yapılış