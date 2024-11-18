Her sofranın vazgeçilmezi: Pratik kereviz salatası tarifi
Kerevizin taze aromaları ve hafif ağırlığıyla elde edilen bu salata, hem ana yemeklerin yanında hem de hafif yiyeceklerin sofraları düzeltiliyor. İşte, Pratik kereviz salatası tarifi...
Özel davetlerden günlük öğünlere kadar her sofraya uyumu sağlayan bu tarif, kısa sürede hazırlanmayla da dikkat çekiyor. İşte, Pratik kereviz salatası tarifi...
KEREVİZ SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet orta boy kereviz
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Yapılış
- Rendelenmiş kerevizleri bir kaseye alın.
- Üzerine süzme yoğurdu ve mayonezi ilave edin. Sarımsak ve tuzu da ilave edin.
- Ceviz içini de ekleyin.
- Güzelce karıştırın.
- Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.
- Cevizle süsleyin. Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Salim Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı!
- Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
- Kazaya müdahale eden polislerden biri şehit oldu!
- Bakan Tekin skandal sözlerine sahip çıktı