Herkesin çok sevdiği pratik lezzet: Bisküvili pasta tarifi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 21:51

Güncelleme: 17.09.2024 - 21:51

Bisküvili pasta, pratik yapımı ve lezzetiyle mutfakta vakit geçirmekten keyif alan herkesin favorisidir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanacak bu tatlı, özel günlerde veya ani tatlı krizlerinde mükemmel bir çözüm sunar. Bu tarif, bisküvilerin ve kremanın birleşiminden oluşan hafif, tatlı bir lezzet deneyimi sunar. Peki, herkesin çok sevdiği ve en pratik lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes bisküvili pasta tarifi...

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Malzemeler

Kreması için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağı

Bisküvi katmanları için:

1 paket (200 gram) sade bisküvi

1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

Süslemek için:

Kakao, rendelenmiş çikolata veya meyve (isteğe bağlı)

BİSKÜVİLİ PASTA YAPILIŞI

Bir tencereye sütü, toz şekeri, unu ve nişastayı ekleyin.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım kaynamaya başladığında, içine yumurta sarısını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Karışım koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.

Koyulaşan kremayı ocaktan alın.

Vanilini ve tereyağını ekleyin, iyice karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.

Kremayı bir kaba dökün ve üzerini streç film ile kaplayarak soğumaya bırakın.

Sütü bir kaba dökün.

Sade bisküvileri tek tek bu süte batırarak hafifçe ıslatın.

Bisküvilerin tamamen ıslanmasına gerek yok, sadece hafifçe yumuşamasını sağlayın.

Islanmış bisküvileri bir servis kabına veya pasta kalıbına tek sıra halinde dizin.

Soğuyan kremayı iyice çırparak pürüzsüz bir kıvama getirin.

Kremanın yarısını bisküvi tabanının üzerine yayın.

Kremayı eşit şekilde yaymak için bir spatula kullanabilirsiniz.

Üzerine tekrar bisküvi katmanı yerleştirin.

Bisküvilerin üzerine tekrar kremayı dökün ve yaydırın.

Kalan kremayı da üzerine sürerek düzeltin.

Bisküvili pastayı buzdolabına koyun ve en az 4 saat, tercihen bir gece soğutun.

Servis etmeden önce pastanın üzerine kakao, rendelenmiş çikolata veya meyve ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!