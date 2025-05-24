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Himalaya'nın ateşli sırrı: Ema Datshi tarifi

Himalaya'nın ateşli sırrı: Ema Datshi tarifi

24.05.2025 15:27:00
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Haber Merkezi
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Himalaya'nın ateşli sırrı: Ema Datshi tarifi

Acıyı sevenler için yeni bir keşif: Ema Datshi. Bhutan mutfağının kalbinden gelen bu basit ama yoğun aromalı yemek, biber ve erimiş peynirin beklenmedik uyumunu sunuyor.

Asya mutfağında pirinç, soya ve baharatlar başrolde olsa da, Bhutan mutfağı bambaşka bir yöne gidiyor: Bolca biber ve erimiş peynir. “Ema Datshi”, Bhutan’ın milli yemeği kabul ediliyor ve neredeyse her öğünde tüketiliyor. “Ema” biber, “Datshi” ise peynir anlamına geliyor.

EMA DATSHI TARİFİ

Malzemeler

  • 6-8 adet yeşil sivri biber (acı sevilirse jalapeno da olur)
  • 1 adet kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 150 gram beyaz peynir veya mozarella (doğranmış)
  • 1 su bardağı su
  • Tuz (isteğe göre)

Yapılışı:

  1. Biberleri yıkayıp boylamasına ikiye bölün, çekirdeklerini isteğe göre çıkarın (acı seviyorsan bırak!).
  2. Küçük bir tencereye suyu, soğanı, sarımsağı ve biberleri koy.
  3. Üzerine tereyağını ekle, kapağını kapatıp 10-12 dakika orta ateşte pişir.
  4. Sebzeler yumuşayınca peyniri ekle, kapağı kapalı şekilde 5 dakika daha pişir.
  5. Peynir eriyince ocaktan al ve sıcak servis et. Yanında haşlanmış pirinçle mükemmel gider.
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