Himalaya'nın ateşli sırrı: Ema Datshi tarifi

Asya mutfağında pirinç, soya ve baharatlar başrolde olsa da, Bhutan mutfağı bambaşka bir yöne gidiyor: Bolca biber ve erimiş peynir. “Ema Datshi”, Bhutan’ın milli yemeği kabul ediliyor ve neredeyse her öğünde tüketiliyor. “Ema” biber, “Datshi” ise peynir anlamına geliyor.
EMA DATSHI TARİFİ
Malzemeler
- 6-8 adet yeşil sivri biber (acı sevilirse jalapeno da olur)
- 1 adet kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 150 gram beyaz peynir veya mozarella (doğranmış)
- 1 su bardağı su
- Tuz (isteğe göre)
Yapılışı:
- Biberleri yıkayıp boylamasına ikiye bölün, çekirdeklerini isteğe göre çıkarın (acı seviyorsan bırak!).
- Küçük bir tencereye suyu, soğanı, sarımsağı ve biberleri koy.
- Üzerine tereyağını ekle, kapağını kapatıp 10-12 dakika orta ateşte pişir.
- Sebzeler yumuşayınca peyniri ekle, kapağı kapalı şekilde 5 dakika daha pişir.
- Peynir eriyince ocaktan al ve sıcak servis et. Yanında haşlanmış pirinçle mükemmel gider.