Himalaya'nın ateşli sırrı: Ema Datshi tarifi

Asya mutfağında pirinç, soya ve baharatlar başrolde olsa da, Bhutan mutfağı bambaşka bir yöne gidiyor: Bolca biber ve erimiş peynir. “Ema Datshi”, Bhutan’ın milli yemeği kabul ediliyor ve neredeyse her öğünde tüketiliyor. “Ema” biber, “Datshi” ise peynir anlamına geliyor.

EMA DATSHI TARİFİ

Malzemeler

6-8 adet yeşil sivri biber (acı sevilirse jalapeno da olur)

1 adet kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram beyaz peynir veya mozarella (doğranmış)

1 su bardağı su

Tuz (isteğe göre)

Yapılışı: