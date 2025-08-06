Hırvatistan'dan sofralarınıza: Brudet tarifi

Hırvatistan’ın kıyı bölgelerinde, özellikle Dalmatiya kıyılarında nesilden nesile aktarılan Brudet (veya Brodet), sadece bir balık yemeği değil; denizin, sabrın ve aile sofrasının sembolü. Çeşitli balıkların ve deniz ürünlerinin, soğan, sarımsak, domates ve sirkeyle ağır ağır pişirildiği bu yemek, yanında genellikle mısır ekmeği (polenta) ile servis ediliyor. Her evin kendine has Brudet tarifi var ama temel kural hep aynı: ağır ateş ve bol sevgi.
BRUDET TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kg karışık deniz balığı (levrek, kefal, mezgit vs.)
- 2 adet soğan
- 4 diş sarımsak
- 3 domates (veya 1 kutu doğranmış domates konservesi)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 100 ml sirke (tercihen şarap sirkesi)
- 100 ml zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz, karabiber
- Defne yaprağı
- Taze maydanoz (servis için)
Yapılış
- Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin.
- Doğranmış domates, salça, sirke ve baharatları ilave edin. Karışımı 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.
- Temizlenmiş balıkları bütün ya da iri parçalar halinde tencereye dizin.
- Balıkların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 40-50 dakika pişirin. Balıkları karıştırmayın, sadece tencereyi hafifçe sallayarak hareket ettirin.
- İnmeden önce defne yaprağını çıkarın, taze maydanoz serpip servis edin.