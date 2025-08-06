Hırvatistan'dan sofralarınıza: Brudet tarifi

Hırvatistan’ın kıyı bölgelerinde, özellikle Dalmatiya kıyılarında nesilden nesile aktarılan Brudet (veya Brodet), sadece bir balık yemeği değil; denizin, sabrın ve aile sofrasının sembolü. Çeşitli balıkların ve deniz ürünlerinin, soğan, sarımsak, domates ve sirkeyle ağır ağır pişirildiği bu yemek, yanında genellikle mısır ekmeği (polenta) ile servis ediliyor. Her evin kendine has Brudet tarifi var ama temel kural hep aynı: ağır ateş ve bol sevgi.

BRUDET TARİFİ

Malzemeler:

1 kg karışık deniz balığı (levrek, kefal, mezgit vs.)

2 adet soğan

4 diş sarımsak

3 domates (veya 1 kutu doğranmış domates konservesi)

1 yemek kaşığı domates salçası

100 ml sirke (tercihen şarap sirkesi)

100 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz, karabiber

Defne yaprağı

Taze maydanoz (servis için)

Yapılış