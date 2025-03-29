Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:07

Güncelleme: 29.03.2025 - 22:07

Karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Klasik karnıyarık tarifinin yanında, patatesli versiyonu da oldukça lezzetli ve pratik bir alternatiftir. Hem kıymalı hem de patatesli iç harcıyla bu yemek, hem göze hem de damaklara hitap eder. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, misafirlerinize de gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz İçi Kıyma Dolu: Patatesli Karnıyarık tarifi!

MALZEMELER

5-6 adet patates

500 gram kıyma

2 adet soğan

1 adet yeşil biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıcak su

Yarım tatlı kaşığı şeker

Sıvı yağ (kızartma için)

Maydanoz (isteğe bağlı)

HAZIRLIK

Patatesleri Hazırlayın: Patatesleri soyun ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Geniş bir tavada sıvı yağ kızdırın ve patates dilimlerini altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran patatesleri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağını çeksin.

Kıymalı Harcı Hazırlayın: Bir tavada, zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanları soteleyin. Soğanlar yumuşayınca doğranmış sarımsakları ve yeşil biberleri ekleyin. Birkaç dakika soteledikten sonra kıymayı ilave edin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Domates ve Baharatlar: Kıyma piştikten sonra doğranmış domatesleri, domates salçasını ve baharatları (tuz, karabiber, pul biber) ekleyin. Şeker ilavesi, domatesin asidik tadını dengeler. Tüm malzemeleri karıştırın ve bir süre pişirin. Ardından, yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyin ve harcın biraz daha pişmesini sağlayın.

Patatesleri Yerleştirin: Fırın tepsisini yağlayın ve kızarttığınız patates dilimlerini tepsiye yerleştirin. Patateslerin üzerine hazırladığınız kıymalı harcı dikkatlice dökün.

Fırınlama: Önceden 180 dereceye ısıttığınız fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Fırınlandıktan sonra üzerine maydanoz serpebilirsiniz (isteğe bağlı).

Servis: Sıcak olarak, yanında pilav ya da yoğurt ile servis edebilirsiniz.