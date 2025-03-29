Kalabalık bayram kahvaltıları için enfes bir tarif: Patatesli menemen tarifi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:46

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:46

Menemenin lezzetini patates ile birleştirerek daha doyurucu bir hale getirebilirsiniz! Kahvaltı sofralarına ve pratik öğünlere çok yakışan bu tarif, yumuşacık patatesleri, sulu domatesleri ve lezzetli yumurtalarıyla nefis bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet soğan (isteğe bağlı)

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

Tavaya sıvı yağı alın ve patatesleri ekleyerek orta ateşte yumuşayana kadar kızartın.

Kızaran patatesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Aynı tavaya tereyağını ekleyin.

Küp doğranmış soğanı (isteğe bağlı) ve biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Kabuklarını soyup doğradığınız domatesleri ekleyin, baharatları da ilave ederek domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Önceden kızarttığınız patatesleri domatesli karışıma ekleyin ve karıştırın.

Yumurtaları üzerine kırın, hafifçe karıştırarak ya da bütün bırakıp kapak kapatarak pişirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.