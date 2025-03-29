Pratik lezzet: Evde tavuk tantuni tarifi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:24

Güncelleme: 29.03.2025 - 19:24

Evde tavuk tantuni yapmak işte bu kadar kolay! Bu tarifle sevdiklerinize Mersin lezzetini yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1/2 demet maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

Lavaş ekmeği veya dürüm ekmeği

YAPILIŞI

Tavukları Hazırlama: Tavuk göğüslerini küçük küpler halinde doğrayın.

Sotele: Tavayı orta ateşte ısıtın, sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Baharatları Ekleme: Tuzu ve baharatları ekleyerek karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Sebzeleri Hazırlama: Kuru soğanı piyazlık doğrayın, üzerine limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Domates ve yeşil biberi küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ince kıyın.

Servis: Lavaş ekmeğini tavada ısıtın. Üzerine tavuk harcını koyun, doğranmış domates, biber, soğan ve maydanoz ekleyin. Lavaşı rulo şeklinde sararak servis yapın.