Pratik lezzet: Evde tavuk tantuni tarifi
Tantuni, Mersin mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biridir. Eğer dışarı çıkmadan bu lezzeti evde yapmak istiyorsanız, size pratik ve nefis bir ev yapımı tavuk tantuni tarifi hazırladık. Yumuşacık tavuk eti, baharatlarla harmanlanmış iç harcı ve lavaşıyla tantuni keyfini evinizde yaşayın!
Evde tavuk tantuni yapmak işte bu kadar kolay! Bu tarifle sevdiklerinize Mersin lezzetini yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!
Malzemeler
- 2 adet tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 1/2 demet maydanoz
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Lavaş ekmeği veya dürüm ekmeği
YAPILIŞI
Tavukları Hazırlama: Tavuk göğüslerini küçük küpler halinde doğrayın.
Sotele: Tavayı orta ateşte ısıtın, sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Baharatları Ekleme: Tuzu ve baharatları ekleyerek karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.
Sebzeleri Hazırlama: Kuru soğanı piyazlık doğrayın, üzerine limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Domates ve yeşil biberi küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ince kıyın.
Servis: Lavaş ekmeğini tavada ısıtın. Üzerine tavuk harcını koyun, doğranmış domates, biber, soğan ve maydanoz ekleyin. Lavaşı rulo şeklinde sararak servis yapın.
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