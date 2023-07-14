İçli köfte nasıl yapılır? Haşlama içli köfte tarifi…

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:14

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:14

Haşlama içli köfte genellikle Adıyaman ve Adana’da yapılır. Doğrudan hiç bir ile ait değildir. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da orjinal haliyle yapılır. Antakya’da oruk denir. Dışına biber salçası konur. Fırınlarda da pişirilir. Kahramanmaraş’ta iç malzemesine reyhan eklenir. Kayseride küçük yapılır. Adana’da üzerine sos dökülür. İçli köftelere şekil verme esnasında ellerinizi suya batırın, orta kısmını kıymalı iç harçla doldurduğunuz köfteleri bu şekilde hamur elinize yapışmadan yuvarlayın. Kaynar suya attığınız köfteler ilk etapta dibe çökecek, yeteri kadar piştiklerinde ise suyun yüzeyine doğru çıkmaya başlayacaklardır. Kaynayan suya köftelerin dağılmaması için limon suyu ve artı olarak limon tuzu eklemeyi ihmal etmeyin. İşte haşlama içli köfte tarifi…

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

İç harcı için

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı ceviz içi

4 dal taze nane

4 dal maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Dış hamuru için

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz





Haşlamak için

Su

Yarım limon suyu ve 3 top limon tuzu

Tuz



Yapılışı

İçli köftenin iç harcının yapılışı:

Tavaya sıvıyağı ilave ettikten sonra kıymayı kavurun. İnce şekilde doğradığımız soğanları kıymaya ekleyip ve kavurmaya devam edin. Tereyağı, pul biber, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, ince ince doğranmış ceviz ve maydanozu da ilave edip karışın.

İçli köftenin hamurunun yapılışı:

Geniş bir kaba bulgur ve irmiği ilave edip karıştırın. Üzerine ılık su ekledikten sonra bir daha karıştırıp üstünü kapatın. 5-10 dakika bekletin. Sonra un, salça, yumurta, tuz ilave edip yoğurun. Elinizi ıslatıp hamura şeklini verin. Hamurun içini hazırladığımız kıymalı harçla doldurup ve kapatın. Daha sonra haşlamak için büyük bir tencereye su koyun, içine biraz tuz ve limon suyu ve limon tuzunu ekleyin. Kaynayınca köftelerinizi içine dikkatlice atın, önce dibe çökecek sonra, köfteler suyun yüzüne çıkınca pişmiş anlamına gelmektedir. Afiyet olsun.

HAŞLANMIŞ İÇLİ KÖFTE İÇİN PÜF NOKTASI!

İçli köftenin suyuna attığınız tuz ve eklediğiniz limon suyu ve tuzu köftelerinizin patlamadan pişmesine yardımcı olur.

Dilerseniz haşlanmış içli köftenin üstüne tereyağında salça, domates ve sarımsakla sos hazırlayabilirsiniz.