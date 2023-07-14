Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kadınbudu köfte tarifi…

Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:58

Güncelleme: 14.07.2023 - 08:58

Trakya'nın meşhur yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte, bazı Balkan ülkelerinde farklı versiyonları ile sunulur. Temel olarak kıyma ve pirinç ile yapılan bu yemek, Osmanlı’dan günümüze sevilen köfteler arasındadır. Kadınbudu köfte sıcak yemek ve soğuk meze olarak da yenebiliyor. Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanması ve pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir. Kadınbudu köfte için az yağlı bir kıyma kullanmalısınız. Kadıbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. İşte kadınbudu köfte tarifi…

KADINBUDU KÖFTE

Malzemeler



500 gr az yağlı köftelik kıyma



1 adet soğan



1 adet yumurta



Yarım çay bardağı pirinç



1 çay kaşığı kimyon



Yarım çay kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı tuz



Kaplama için



Yarım çay bardağı galeta unu



Yarım çay bardağı buğday unu



1 adet yumurta



Kızartmak için



Ayçiçeği yağı



Yapılışı



Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2 yemek kaşığı su ekleyin. Orta ateşte kavurun, sonra ince ince doğranmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp, haşlayın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve ayırdığınız çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.Yumurta, tuz ve baharatları da ilave edin. Harcı iyice yoğurun ve ardından buzdolabında en az 1-2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın. Afiyet olsun…





