Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kadınbudu köfte tarifi…
Trakya’nın meşhur yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte dışı çıtır içi yumuşacık ve klasik köfteye göre daha şekli daha büyük olmasıyla biliniyor. Esnaf lokantalarının olmazsa olması kadın budu köfte pirinç, kıyma ve galeta unu ile hazırlanıyor. Adının nereden geldiği meçhul ancak lezzetli olduğu için böyle adlandırıldığı bir rivayettir…
Trakya'nın meşhur yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte, bazı Balkan ülkelerinde farklı versiyonları ile sunulur. Temel olarak kıyma ve pirinç ile yapılan bu yemek, Osmanlı’dan günümüze sevilen köfteler arasındadır. Kadınbudu köfte sıcak yemek ve soğuk meze olarak da yenebiliyor. Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanması ve pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir. Kadınbudu köfte için az yağlı bir kıyma kullanmalısınız. Kadıbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. İşte kadınbudu köfte tarifi…
KADINBUDU KÖFTE
Malzemeler
500 gr az yağlı köftelik kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Kaplama için
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 adet yumurta
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Yapılışı
Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2 yemek kaşığı su ekleyin. Orta ateşte kavurun, sonra ince ince doğranmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp, haşlayın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve ayırdığınız çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.Yumurta, tuz ve baharatları da ilave edin. Harcı iyice yoğurun ve ardından buzdolabında en az 1-2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın. Afiyet olsun…
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