İçli köfte nasıl yapılır? Kızartma içli köfte tarifi…

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:07

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:07

Bulgur, soğan, dana, koyun ve keçi etiyle yapılan bir lezzet olan içli köfte ilk kez Arap mutfağında ortaya çıkmıştır. İçli köftenin asıl ismi Kibbe'dir. Türk kültüründe de özellikle Hatay, Adana, Antakya ve Gaziantep yörelerinden tüm ülkeye yayılmıştır. Güneydoğu'nun meşhur lezzetleri arasında yer alan içli köfte, iki farklı şekilde hazırlanır. Kızartma ve haşlama yöntemleriyle pişirilir. Bazı yörelerde oruk ismiyle de bilinir. Dış kısmında bulgur, iç harcında ise soğanlı kıymalı harç kullanılır. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Kilis mutfağında sık sık tüketilir. İçli köfte yapmanın en zor noktası, dış kısmına şekil vermektir. İç harçla doldurulan bulgur, iki ucundan bastırılarak kapatılır. İşte kızartma usulüyle pişirilen içli köfte tarifi…

KIZARMIŞ İÇLİ KÖFTE

Malzemeler



İç harcı için:

250 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı ceviz içi

4 dal taze nane

4 dal maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Dış hamuru için

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Kızartmak için

Sıvı yağ





Yapılışı

İçli köftenin iç harcının yapılışı:

Tavaya sıvıyağı ilave ettikten sonra kıymayı kavurun. İnce şekilde doğradığımız soğanları kıymaya ekleyip ve kavurmaya devam edin. Tereyağı, pul biber, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, ince ince doğranmış ceviz ve maydanozu da ilave edip karışın.

İçli köftenin hamurunun yapılışı:

Geniş bir kaba bulgur ve irmiği ilave edip karıştırın. Üzerine ılık su ekledikten sonra bir daha karıştırıp üstünü kapatın. 5-10 dakika bekletin. Sonra un, salça, yumurta, tuz ilave edip yoğurun. Elinizi ıslatıp hamura şeklini verin. Hamurun içini hazırladığımız kıymalı harçla doldurup ve kapatın. İçli köfteleri bol yağda kızartıyoruz. Afiyet olsun…





