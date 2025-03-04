Sahura 30 dakikada hazırlayabileceğiniz doyurucu lezzet: Ispanaklı krep börek tarifi

Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:34

Güncelleme: 04.03.2025 - 20:34

Ramazan ayında sahurda hızlı, pratik ve doyurucu bir yemek hazırlamak bazen zor olabilir. Ancak, sahurda hem tok tutan hem de hafif bir seçenek arıyorsanız, ıspanaklı krep börek mükemmel bir tercih olabilir! Hem besleyici hem de lezzetli olan bu tarif, 30 dakikada kolayca hazırlanabilir. Ispanak, peynir ve krep ile birleşen enfes lezzetiyle, sahur sofralarınızı şenlendirecek. Peki, sahura 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes ıspanaklı krep börek tarifi...

ISPANAKLI KREP BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (tavayı yağlamak için)

İç harcı için:

300 gram taze ıspanak (doğranmış)

1 adet soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

ISPANAKLI KREP BÖREK YAPILIŞI

Bir karıştırma kabına yumurta, süt, su ve tuzu ekleyin.

Çırpıcı ile karıştırarak un ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Birkaç damla yağ ekleyip, hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve tavayı çevirerek hamurun düzgün bir şekilde yayılmasını sağlayın.

Her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.

Tüm hamuru pişirene kadar bu işlemi tekrar edin.

Yaklaşık olarak 6-8 adet krep elde edebilirsiniz.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve içine doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış ıspanakları ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Son olarak, peyniri ekleyin ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Karışımı bir kenarda soğumaya bırakın.

Pişirdiğiniz kreplerin ortasına hazırladığınız ıspanaklı harcı koyun ve kenarlarını kapatarak rulo şeklinde sarın.

Böreği sigara böreği gibi kapatabilirsiniz.

Bir kasede yumurta ve sütü çırpın.

Kreplerin üzerine bu karışımdan sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika kadar üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Afiyet olsun!