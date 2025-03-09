İftar sofralarını tatlandıran geleneksel lezzet: Badempare tarifi
İftar sonrası çayın yanında ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz badempare tatlısı, Ramazan sofralarınıza ayrı bir güzellik katacak. Peki, iftar sofralarını tatlandıran geleneksel bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes badempare tarifi...
Ramazan ayı, sevdiklerimizle paylaştığımız iftar sofralarının bereketini artırırken, geleneksel tatlılarla bu özel zamanları daha da anlamlı hale getiriyoruz. İftar sonrası çayın yanında şerbetli bir tatlı arayanlar için enfes bir seçenek: Badempare! Hafif yapısıyla iftar sonrası rahatlıkla tüketebileceğiniz badempare tatlısı, hem görünümüyle hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olacak. Peki, iftar sofralarını tatlandıran geleneksel bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes badempare tarifi...
BADEMPARE TARİFİ
Malzemeler
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı irmik
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Aldığı kadar un (yaklaşık 3 - 3,5 su bardağı)
Üzeri için:
Bütün badem
Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Birkaç damla limon suyu
BADEMPARE YAPILIŞI
Su ve şekeri kaynatın.
Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta karıştırın.
Üzerine irmik, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.
Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafif yassılaştırın.
Üzerine bir bütün badem yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak bademparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.
Şerbetini çekmesi için dinlendirin.
Afiyet olsun!
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