İftar sofralarını tatlandıran geleneksel lezzet: Badempare tarifi

İftar sonrası çayın yanında ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz badempare tatlısı, Ramazan sofralarınıza ayrı bir güzellik katacak. Peki, iftar sofralarını tatlandıran geleneksel bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes badempare tarifi...

İftar sofralarını tatlandıran geleneksel lezzet: Badempare tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:29

Ramazan ayı, sevdiklerimizle paylaştığımız iftar sofralarının bereketini artırırken, geleneksel tatlılarla bu özel zamanları daha da anlamlı hale getiriyoruz. İftar sonrası çayın yanında şerbetli bir tatlı arayanlar için enfes bir seçenek: Badempare! Hafif yapısıyla iftar sonrası rahatlıkla tüketebileceğiniz badempare tatlısı, hem görünümüyle hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olacak. Peki, iftar sofralarını tatlandıran geleneksel bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes badempare tarifi...

BADEMPARE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı irmik

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 - 3,5 su bardağı)

Üzeri için:

Bütün badem

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

BADEMPARE YAPILIŞI

Su ve şekeri kaynatın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta karıştırın.

Üzerine irmik, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafif yassılaştırın.

Üzerine bir bütün badem yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak bademparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çekmesi için dinlendirin.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Badempare tarifi #şerbetli tatlı #geleneksel lezzetler

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