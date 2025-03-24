İftar sofralarına 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Pratik Boşnak mantısı tarifi

Boşnak mantısı, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir yemek olup, misafirlerinize ya da ailenize sunabileceğiniz enfes bir alternatiftir. Peki, iftar sofralarına 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz pratik Boşnak mantısı tarifi...

İftar sofralarına 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Pratik Boşnak mantısı tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:34

Boşnak mutfağının en sevilen ve doyurucu yemeklerinden biri olan Boşnak mantısı, geleneksel olarak büyük emek harcanarak yapılır. Ancak, zaman kısıtlaması yaşayanlar için bu pratik tarifi deneyerek lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Peki, iftar sofralarına 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz pratik Boşnak mantısı tarifi...

PRATİK BOŞNAK MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Mantı için:

6 adet milföy yaprağı (dikdörtgen şeklinde)

100-150 gram kıyma

1/2 adet soğan

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ (tepsiyi yağlamak için)

1 yemek kaşığı (silme) tereyağı (milföyün üzeri için)

Üzeri için:

1 kase yoğurt (200 g)

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

PRATİK BOŞNAK MANTISI YAPILIŞI

Kıymayı bir kaseye alın. Soğanı rendeleyin ve üzerine ekleyin.

Ardından tüm baharatları (tuz, kimyon, karabiber, pul biber) da ekleyip iyice yoğurun.

Milföy hamurunu oda sıcaklığında bekleterek hafifçe yumuşatın.

Yumuşayan milföyü kesme tahtasına yerleştirip 8 eşit kare parçaya kesin.

Her bir kare hamurun ortasına yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kıymalı harç koyun.

Kare hamurun uçlarını birleştirerek kapatın.

Ardından, elde ettiğiniz mantıyı hafifçe yuvarlayarak şeklini düzeltin.

Sıvı yağ ile yağladığınız yuvarlak bir tepsiye hazırladığınız mantıları dizin.

Tüm mantıları hazırlayana kadar bu işlemi tekrarlayın ve toplamda 48 adet mantı elde edin.

Fırına vermeden önce bir fırçayla tereyağını mantıların üzerine sürün.

170 derece fansız fırında 40 dakika pişirin, ardından fırın sıcaklığını 180 dereceye çıkarıp fanlı fırında 10 dakika daha pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra mantıları 5-10 dakika kadar dinlendirin.

Servis etmeden önce yoğurdu bir kaseye alın, içine rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırın.

Ayrıca, tereyağını bir tavada eritin, pul biberi ekleyip karıştırarak sosu hazırlayın.

Dinlenen mantıları servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurdu ve tereyağlı sosu gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!


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