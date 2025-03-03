İftar sonrası midenizi yormayacak geleneksel lezzet: Saray lokumu tarifi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:29

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:29

Saray lokumu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar gelen ve özellikle Ramazan ayında tercih edilen geleneksel bir tatlıdır. Hafif, puf puf dokusu ve enfes lezzetiyle hem göze hem damağa hitap eder. Peki, iftar sonrası midenizi yormayacak bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes saray lokumu tarifi...

SARAY LOKUMU TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı hindistancevizi (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı toz fıstık (isteğe bağlı)

SARAY LOKUMU YAPILIŞI

İlk olarak nişasta ile suyu bir kaba alıp iyice karıştırın.

Bu karışımın pürüzsüz bir kıvam alması gerekir.

Nişasta karışımına toz şekeri ve sütü ekleyin.

Karıştırarak orta ateşte pişirmeye başlayın.

Sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Karışım kaynamaya başladığında, vanilini ve tereyağını ekleyin.

Kıvamı daha yoğunlaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Lokum kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Pişen karışımı bir tepsiye dökün ve üzerine hindistancevizi veya toz fıstık serpiştirebilirsiniz.

Eğer daha farklı bir dokusu olsun isterseniz, karışıma fıstık, ceviz veya badem de ekleyebilirsiniz.

Lokumu bir süre oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Ardından buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin.

Soğuduktan sonra dilimleyerek servise hazır hale getirin.

Saray lokumunu dilimledikten sonra üzerine biraz daha hindistancevizi serpebilir veya şekerleme ile süsleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak gül suyu veya portakal suyu da ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!