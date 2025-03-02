İftar sonrası midenizi yormayacak hafif lezzet: Fincan tatlısı tarifi
Bu hafif ve lezzetli tatlı, ağır tatlılardan kaçınmak istediğinizde mükemmel bir alternatif olacaktır. Peki, iftar sonrası midenizi yormayacak bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fincan tatlısı tarifi...
Fincan tatlısı, hafif yapısı ve pratik hazırlanışıyla tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm sunan sütlü tatlılardan biridir. Mideyi yormayan ve az malzemeyle kolayca yapılan bu tatlı, özellikle şerbetli tatlılara alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olacak. Peki, iftar sonrası midenizi yormayacak bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fincan tatlısı tarifi...
FİNCAN TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
Hindistan cevizi (bulamak için)
FİNCAN TATLISI YAPILIŞI
Bir tencereye sütü, şekeri ve unu ekleyin.
Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Kaynamaya başladıktan sonra tereyağını ve vanilini ekleyerek karıştırın, ardından ocaktan alın.
Islatılmış fincanların içine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
Oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.
Tatlıları fincanlardan dikkatlice çıkartın ve Hindistan cevizine bulayın.
Dilerseniz üzerini çikolata sosu, fındık veya meyve ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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