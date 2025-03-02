Ramazan akşamlarına hafif dokunuş: İftardan sonra midenizi rahatlatacak 6 doğal içecek tarifi
İftar sonrasında ağır yemeklerden kaynaklanan mide sorunlarını önlemek için doğal içecekler tüketmek oldukça faydalıdır. Peki, Ramazan akşamlarına hafif bir dokunuş olan bu içecekler nelerdir? İşte, iftardan sonra midenizi rahatlatacak 6 doğal içecek tarifi...
Ramazan ayında oruç tutarken uzun süren açlık sonrasında iftar vakti geldiğinde, mideyi bir anda fazla yiyecekle doldurmak sindirim sorunlarına yol açabilir. Ağır ve yağlı yemekler, mide şişkinliği, hazımsızlık ve reflü gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu nedenle, iftar sonrasında mideyi rahatlatan doğal içecekler tüketmek, sindirimi kolaylaştırarak vücudu hafifletmeye yardımcı olur. İşte, iftar sonrası sindirimi destekleyen, mideyi yatıştıran ve doğal malzemelerle hazırlanan içecek tarifleri...
1. LİMONLU ILIK BALLI SU
Limon ve bal, mideyi rahatlatıcı etkileriyle bilinir. Limonun içerdiği asitler sindirimi desteklerken, bal mideyi yatıştırır ve hazımsızlığı önler.
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı:
Ilık suyun içine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.
Balı ilave edip iyice karıştırın.
İftardan yaklaşık 30-40 dakika sonra yudumlayarak için.
Faydaları:
Sindirimi hızlandırır, şişkinliği önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
2. REZENE ÇAYI
Rezene, sindirim sistemini rahatlatan en güçlü bitkilerden biridir. Gaz ve şişkinliği önler, mideyi yatıştırır ve bağırsakları rahatlatır.
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı rezene tohumu
1 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı:
Rezene tohumlarını bir su bardağı sıcak suya ekleyin.
5-10 dakika demlenmesini bekleyin.
Süzerek ılık halde tüketin.
Faydaları:
Şişkinliği azaltır, gaz problemlerini giderir ve rahat bir uyku sağlar.
3. NANELİ AYRAN
Yoğurt ve nane sindirimi kolaylaştırır ve mideyi ferahlatır. Özellikle ağır yemeklerden sonra mideyi rahatlatan bir içecek olarak tüketilebilir.
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
5-6 yaprak taze nane (veya 1 çay kaşığı kuru nane)
Bir tutam tuz (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Yoğurdu suyla karıştırarak ayran kıvamına getirin.
İçine ince doğranmış taze nane ekleyin.
Tuz ilave ederek karıştırın ve soğuk tüketin.
Faydaları:
Mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve ferahlık sağlar.
4. TARÇINLI ILIK SÜT
Tarçın, mideyi rahatlatan ve şişkinliği azaltan doğal bir baharattır. Ilık sütle birleştiğinde hem mideyi yatıştırır hem de rahatlatıcı bir etki oluşturur.
Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tarçın (toz veya çubuk)
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Sütü hafif ılıtın ve içine tarçını ekleyin.
2-3 dakika beklettikten sonra tüketin.
İsteğe bağlı olarak bal ekleyebilirsiniz.
Faydaları:
Mide yanmasını önler, gaz ve şişkinliği azaltır, sakinleştirici etkisiyle uykuya geçişi kolaylaştırır.
5. ZENCEFİLLİ BALLI ÇAY
Zencefil, mideyi yatıştıran, gazı azaltan ve sindirimi destekleyen güçlü bir baharattır. Ballı çay olarak tüketildiğinde iftar sonrası mide rahatsızlıklarını önler.
Malzemeler:
1 dilim taze zencefil
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı bal
Yarım limonun suyu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Zencefili sıcak suyun içine ekleyin ve 5-10 dakika demleyin.
Balı ilave edip karıştırın.
Limon suyu ekleyerek tüketin.
Faydaları:
Mideyi yatıştırır, mide bulantısını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
6. HAVUÇLU KEFİR İÇECEĞİ
Kefir, bağırsak florasını düzenleyen probiyotikler açısından oldukça zengindir. Havuç suyu ile birleştiğinde sindirimi destekleyen güçlü bir içecek ortaya çıkar.
Malzemeler:
1 su bardağı kefir
1 çay bardağı taze sıkılmış havuç suyu
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı:
Kefir ve havuç suyunu karıştırın.
Bal ekleyerek tatlandırın.
Soğuk olarak tüketin.
Faydaları:
Sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?