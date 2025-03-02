Ramazan akşamlarına hafif dokunuş: İftardan sonra midenizi rahatlatacak 6 doğal içecek tarifi

Ramazan ayında oruç tutarken uzun süren açlık sonrasında iftar vakti geldiğinde, mideyi bir anda fazla yiyecekle doldurmak sindirim sorunlarına yol açabilir. Ağır ve yağlı yemekler, mide şişkinliği, hazımsızlık ve reflü gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu nedenle, iftar sonrasında mideyi rahatlatan doğal içecekler tüketmek, sindirimi kolaylaştırarak vücudu hafifletmeye yardımcı olur. İşte, iftar sonrası sindirimi destekleyen, mideyi yatıştıran ve doğal malzemelerle hazırlanan içecek tarifleri...