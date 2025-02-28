Kış sofralarının hafif lezzeti: Zeytinyağlı kereviz tarifi
Kış aylarında hafif ve besleyici bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir tarif! Limon, portakal suyu ve zeytinyağı ile tatlandırılan zeytinyağlı kereviz, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.
Bu tarif düşük kalorili, lif bakımından zengin ve sindirimi kolay bir ana yemek alternatifi sunar. Hem besleyici hem de hafif bir kış lezzeti arıyorsanız, zeytinyağlı kereviz tam size göre!
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet orta boy kereviz (soyulup küp küp doğranmış)
- 1 adet havuç (dilimlenmiş)
- 1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- Üzeri için dereotu
Yapılışı:
- Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
- Ardından kereviz ve patatesleri ekleyerek iyice karıştırın.
- Üzerine portakal suyu, su, limon suyu, tuz ve şekeri ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Servis ederken üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirin ve soğuk ya da ılık olarak tüketin.
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