Kış sofralarının hafif lezzeti: Zeytinyağlı kereviz tarifi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:52

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:52

Bu tarif düşük kalorili, lif bakımından zengin ve sindirimi kolay bir ana yemek alternatifi sunar. Hem besleyici hem de hafif bir kış lezzeti arıyorsanız, zeytinyağlı kereviz tam size göre!

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy kereviz (soyulup küp küp doğranmış)

1 adet havuç (dilimlenmiş)

1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Üzeri için dereotu

Yapılışı: