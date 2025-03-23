15 dakikada hazır: Sosyal medyanın viral tatlısı Spoonful tarifi
Sosyal medyada viral olan Spoonful tatlısı, pratikliği ve lezzetiyle tatlı severlerin yeni gözdesi haline geldi. Yaklaşık 15 dakikada hazırlanan bu tatlı, özellikle çikolata ve muhallebinin mükemmel uyumuyla dikkat çekiyor.
Sosyal medyada hızla popülerleşen Spoonful tatlısı, pratik yapımı ve yoğun lezzetiyle tatlı severlerin gözdesi haline geldi. Özellikle çikolata ve muhallebinin uyumunu sevenler için harika bir tarif!
MALZEMELER
Muhallebi için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 125 gram tereyağı
- 1 paket vanilin
Çikolatalı sos için:
- 2,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 1,5 yemek kaşığı kakao
- 1 adet yumurta sarısı
- 60 gram bitter çikolata
- Yarım su bardağı soğuk su
YAPILIŞI
Muhallebinin Hazırlanışı
Tereyağını tencerede eritin ve unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü azar azar ekleyip sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin ve kıvam aldığında vanilini ekleyerek ocaktan alın.
Çikolatalı Sosun Hazırlanışı
Süt, şeker, un, kakao ve yumurta sarısını bir tencereye alın.
Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.
Soğuk suyu ekleyip mikserle çırparak sosu pürüzsüz hale getirin.
Tatlıyı Birleştirme
Muhallebiyi kaselere paylaştırın.
Üzerine çikolatalı sosu dökün.
Soğuması için buzdolabında dinlendirin ve dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
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