15 dakikada hazır: Sosyal medyanın viral tatlısı Spoonful tarifi

Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 23.03.2025 - 14:38

Sosyal medyada hızla popülerleşen Spoonful tatlısı, pratik yapımı ve yoğun lezzetiyle tatlı severlerin gözdesi haline geldi. Özellikle çikolata ve muhallebinin uyumunu sevenler için harika bir tarif!

MALZEMELER

Muhallebi için:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

Çikolatalı sos için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta sarısı

60 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı soğuk su

YAPILIŞI

Muhallebinin Hazırlanışı

Tereyağını tencerede eritin ve unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü azar azar ekleyip sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin ve kıvam aldığında vanilini ekleyerek ocaktan alın.

Çikolatalı Sosun Hazırlanışı

Süt, şeker, un, kakao ve yumurta sarısını bir tencereye alın.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Soğuk suyu ekleyip mikserle çırparak sosu pürüzsüz hale getirin.

Tatlıyı Birleştirme

Muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Üzerine çikolatalı sosu dökün.

Soğuması için buzdolabında dinlendirin ve dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.