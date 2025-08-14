İngiliz mutfağının çıtır lezzeti: MasterChef scotch eggs tarifi

Scotch eggs, haşlanmış yumurtanın kıyma ile kaplanıp çıtır pane harcıyla kızartılmasıyla yapılan klasik bir İngiliz lezzetdir. Yanında hardal veya mayonez ile servis edildiğinde hem görsel olarak hem de tat olarak sofralarınızı şenlendirir. Peki, İngiliz mutfağının çıtır lezzetli yemeği nasıl yapılır? İşte, MasterChef scotch eggs tarifi...

Malzemeler

4 adet büyük yumurta

250 g kıyma (tercihen dana veya karışık)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

½ çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

½ su bardağı un

1 adet yumurta (çırpılmış, kaplama için)

1 su bardağı galeta unu (ekstra çıtırlık için)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı