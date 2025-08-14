İngiliz mutfağının çıtır lezzeti: MasterChef scotch eggs tarifi

Scotch eggs, haşlanmış yumurtanın kıyma ile kaplanıp çıtır pane harcıyla kızartılmasıyla yapılan klasik bir İngiliz lezzetdir. Yanında hardal veya mayonez ile servis edildiğinde hem görsel olarak hem de tat olarak sofralarınızı şenlendirir. Peki, İngiliz mutfağının çıtır lezzetli yemeği nasıl yapılır? İşte, MasterChef scotch eggs tarifi...
Malzemeler
- 4 adet büyük yumurta
- 250 g kıyma (tercihen dana veya karışık)
- 1 çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- ½ çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
- ½ çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)
- ½ su bardağı un
- 1 adet yumurta (çırpılmış, kaplama için)
- 1 su bardağı galeta unu (ekstra çıtırlık için)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Yumurtaları sert kıvamda haşlayın (yaklaşık 7–8 dakika).
- Soğuk suya alıp kabuklarını soyun.
- Kıymayı tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarla yoğurun.
- Kıymayı 4 eşit parçaya bölün.
- Haşlanmış yumurtaları bir kıyma parçasıyla kaplayın, her tarafı eşit şekilde kaplandığından emin olun.
- Kıyma ile sarılmış yumurtaları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.
- Tencereye sıvı yağı koyun ve 170–180°C’ye kadar ısıtın.
- Yumurtaları altın rengi alana kadar 5–6 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak servis edin. İsteğe bağlı olarak hardal veya mayonezle sunabilirsiniz.