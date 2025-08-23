İngilizlerin çay saatinin vazgeçilmezi: Scones tarifi

İngiltere’de özellikle “afternoon tea” geleneğinin ayrılmaz parçası olan scones, kahvaltılarda da tercih edilen pratik ve lezzetli bir hamur işi. Yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla, reçel ve kaymakla birleştiğinde çok daha özel bir hale geliyor. Evde kolayca yapılabilen bu tarif, güne İngiliz tarzı bir başlangıç yapmak isteyenler için birebir.

SCONES TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

50 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

3/4 su bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

Yapılışı

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarıyla una yedirin. Kumlu bir doku elde edin.

Sütü ekleyip hamuru yoğurmadan toparlayın.

Hafif unlanmış tezgahta hamuru açın ve yuvarlak kalıpla kesin.

Tepsiye dizip üzerine çırpılmış yumurta sürün.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15 dakika pişirin.

Ilık halde reçel ve kaymakla servis edin.