İpek yolunun asil mirası: Özbek pilavı tarifi

Mutfak literatüründe "pilavların şahı" olarak tanımlanan Özbek Pilavı, klasik Türk pirinç pilavından pişirme tekniği, malzeme sırası ve felsefesiyle tamamen ayrılır. Bizim mutfağımızda pirinç önceden kavrulup ardından suyla buluşurken, Özbek disiplininde önce et, soğan ve havuçlar kendi suyunda ağır ağır pişirilerek "Zirvak" adı verilen yoğun ve aromatik bir çorba/öz oluşturulur. Pirinç, bu özün üzerine kavrulmadan serilir ve buhar basıncıyla pişirilir.

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu veya dana eti (iri kuşbaşı doğranmış, tercihen yağlı/kemikli kesim)

2 su bardağı Baldo veya uzun taneli (tercihen sarı/lazer) pirinç

3 adet büyük boy havuç (mutlaka kibrit çöpü şeklinde, jülyen doğranmış)

2 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 baş bütün sarımsak (kabukları soyulmamış, sadece dış katmanı temizlenmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ (veya tercihen kuyruk yağı ile karışık)

1 tatlı kaşığı kimyon (Özbek pilavının imza baharatı - tane kimyon tercih edilir)

3 su bardağı sıcak su (pirincin cinsine göre kontrolü eklenmeli)

Tuz, karabiber

Yapılışı