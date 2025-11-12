İran mutfağından geleneksel bir lezzet: Khoresh bademjan tarifi

İran mutfağında “Khoresh”, yavaş pişirilen etli yahni yemeklerinin genel adıdır. Bu yemekler, pirinçle birlikte servis edilir ve genellikle misafir sofralarının baş tacıdır. Khoresh bademjan (patlıcan yahnisi), özellikle İran’ın batı bölgelerinde sıkça hazırlanır. Hafif ekşimsi aroması ve baharat dengesiyle hem sade hem de sofistike bir tat sunar.
KHORESH BADEMJAN TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram dana veya kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
- 3 adet orta boy patlıcan
- 2 adet domates
- 1 adet büyük soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı limon suyu veya nar ekşisi
- Tuz
- 2,5 su bardağı sıcak su
- Bir tutam safran (1 yemek kaşığı sıcak suda çözülmüş)
Yapılışı
- Patlıcanları hazırlayın: Patlıcanlar alacalı soyulur, uzunlamasına dilimlenir. Tuz serpilerek 15 dakika bekletilir, ardından kurulayıp kızgın yağda hafifçe kızartılır.
- Eti kavurun: Tencereye sıvı yağ alınır, ince doğranmış soğan eklenir ve pembeleşene kadar kavrulur. Ardından et eklenir, suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
- Baharat ve salça: Zerdeçal, karabiber, tarçın ve salça eklenir. Etin üzerine sıcak su dökülür, kapağı kapatılarak 30–35 dakika kısık ateşte pişirilir.
- Domatesleri ekleyin: Doğranmış domatesler ve limon suyu eklenir, karıştırılır.
- Birleştirme aşaması: Kızartılmış patlıcanlar tencerenin üzerine dikkatlice yerleştirilir. Safran suyu gezdirilir.
- Kısık ateşte pişirin: Tüm malzemeler yumuşayıp sos kıvam alıncaya kadar yaklaşık 20 dakika daha pişirilir.