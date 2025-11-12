İran mutfağından geleneksel bir lezzet: Khoresh bademjan tarifi

İran mutfağında “Khoresh”, yavaş pişirilen etli yahni yemeklerinin genel adıdır. Bu yemekler, pirinçle birlikte servis edilir ve genellikle misafir sofralarının baş tacıdır. Khoresh bademjan (patlıcan yahnisi), özellikle İran’ın batı bölgelerinde sıkça hazırlanır. Hafif ekşimsi aroması ve baharat dengesiyle hem sade hem de sofistike bir tat sunar.

KHORESH BADEMJAN TARİFİ

Malzemeler

400 gram dana veya kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

3 adet orta boy patlıcan

2 adet domates

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu veya nar ekşisi

Tuz

2,5 su bardağı sıcak su

Bir tutam safran (1 yemek kaşığı sıcak suda çözülmüş)

Yapılışı