İran mutfağının serinletici lezzeti: Şirazi salatası

İran mutfağı, zengin aromaları ve taze malzemeleriyle tanınan bir lezzet cennetidir. Bu mutfağın en hafif ve ferahlatıcı lezzetlerinden biri olan Şirazi Salatası, basit ama etkileyici bir lezzet sunar. Özellikle sıcak yaz günlerinde, bu salata sofralarınıza serinlik katmak için mükemmel bir tercihtir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:25
İran mutfağının serinletici lezzeti: Şirazi salatası
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Şirazi Salatası, adını İran’ın tarihi Şiraz şehrinden alır. Bu salata, genellikle etli yemeklerin yanında, özellikle de kebaplarla birlikte servis edilir. Taze salatalık, domates ve kırmızı soğanın uyumuyla yapılan bu salata, limon suyu ve zeytinyağının katkısıyla mükemmel bir dengeye sahip olur.

Malzemeler

  • 2 adet salatalık
  • 3 adet orta boy domates
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 1/2 demet taze nane
  • 1/2 demet taze maydanoz (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı taze limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı

Hazırlık: Salatalıkları, domatesleri ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Bu salatanın en önemli özelliği, tüm malzemelerin eşit boyutta küçük küpler halinde kesilmesidir.

Yeşillikler: Taze nane yapraklarını ince ince doğrayın. Eğer kullanıyorsanız, maydanozu da aynı şekilde doğrayın.

Karıştırma: Doğradığınız salatalık, domates, soğan ve yeşillikleri geniş bir kaseye alın. Üzerine taze limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin.

Baharatlandırma: Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ekleyin. Salatayı iyice karıştırarak tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayın.

Servis: Şirazi salatası, özellikle kebaplar ve pilavlar ile mükemmel bir uyum sağlar. Salatayı soğuk olarak servis edin ve afiyetle tüketin.


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