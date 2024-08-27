İşin ustasından parmaklarınızı yedirecek mantı tarifi: Bu zamana kadar yanlış yapmışız!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:04

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:04

Mantı, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Küçük hamur parçalarının içerisine koyulan et harcı, yoğurt ve sosla buluştuğunda ortaya çıkan bu eşsiz tat, sofralarımızın vazgeçilmezi. Ancak, yıllardır bildiğimiz ve yaptığımız mantı tariflerinin aslında ufak birkaç püf noktasıyla çok daha lezzetli hale gelebileceğini biliyor muydunuz? İşte işin ustasından parmaklarınızı yedirecek, şimdiye kadar yanlış yaptığınızı düşündürecek bir mantı tarifi!

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su (gerekirse biraz daha ekleyin)

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma (tercihen orta yağlı)

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz biber veya pul biber

Yoğurt Sosu İçin:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Yapılışı

Hamurun Hazırlanması:

Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın ve yumurta, tuz ve suyu ekleyin. Hamuru iyice yoğurun, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmayı sürdürün. Üzerini örtüp yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması:

Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip iyice karıştırın. İç harcınız hazır.

Mantıların Hazırlanması:

Dinlenen hamuru iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı un serpilmiş bir zeminde oklava ile açabildiğiniz kadar ince açın. Açtığınız hamuru kare kare kesin. Her bir karenin ortasına küçük bir parça kıymalı harç koyun. Karelerin kenarlarını birleştirip bohça şeklinde kapatın. Bu aşamada hamuru iyice sıkıştırmak önemli, böylece pişerken açılmamış olurlar.

Mantıların Pişirilmesi:

Büyük bir tencerede bol su kaynatın. Kaynayan suya tuz ekleyin. Hazırladığınız mantıları suya atın ve yaklaşık 8-10 dakika, hamur yumuşayana kadar pişirin. Pişen mantıları süzgeçle çıkarıp servis tabağına alın.

Yoğurt Sosunun Hazırlanması:

Süzme yoğurdu bir kaseye alın, üzerine ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.

Tereyağlı Sosun Hazırlanması:

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ kızınca toz biber veya pul biberi ekleyip hızlıca karıştırın. Biberin yanmamasına dikkat edin. Sosu hemen ocaktan alın.

Servis:

Servis tabağındaki mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurdu dökün, ardından tereyağlı biber sosunu gezdirin. Mantınız hazır!