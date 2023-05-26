Isırgan otu nedir, mutfakta nasıl kullanılır? Isırgan otlu tarifler…

Yayınlanma: 26.05.2023 - 08:19

Güncelleme: 26.05.2023 - 08:19

Isırgan otu, kendi kendine yetişebilen yabani otlardan biridir. Bilimsel adı ‘urtica’ olan bitki sürtünme ve dokunma durumunda kaşındırmasından ve batma hissi uyandırmasından dolayı halk arasında ısırgan otu olarak adlandırılır.

ISIRGAN OTU MUTFAKTA NASIL KULLANILIR?

Tohumu baharatçılarda, tazesi ise doğada ve semt pazarlarında satışa sunulan ısırgan otu mutfakta kurutularak baharat şeklinde kullanılabilir. Salata yapılabileceği gibi çay gibi hazırlanıp içilebilir. Haşlayarak ve üzerine yoğurt ilave ederek servis edebilir. Aynı zamanda haşlanmış bitkinin içine biraz pırasa ekleyerek börek ve poğaça yapabilirsiniz. En çok ısırgan otu çorbası ve gözlemesi yapılır

ISIRGAN OTLU TARİFLER…

ISIRGAN OTU ÇAYI

Bir su bardağı kadar kaynamış su içerisine birkaç yaprak ısırgan otu ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Aromasını yumuşatmak için birkaç nane yaprağı veya bal da ekleyebilirsiniz. Ardından süzgeçten geçirerek servis edin. Afiyet olsun.

ISIRGAN OTU ÇORBASI

Malzemeler

1 kg ısırgan otu

2 çorba kaşığı mısır unu

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yeterince sıcak su



Yapılışı

Öncelikle eldiven yardımıyla ısırganları temizleyip ve yıkayın. Üstünü geçecek miktarda bol su ve bir miktar tuz ilave edilerek 10 dakika kadar haşlayıp, süzün. Bir tencerede sıvı yağ ile sarımsağı soteleyin. Kırmızı toz biber ve süzülen ısırgan otları da eklenerek iyice kavurun. Ardından bir su bardağı sıcak su ve iki çorba kaşığı mısır unu ilave edilerek pişirin. Pişirme işlemi tamamlandıktan blenderdan geçirerek servis edin. Afiyet olsun.

ISIRGAN OTLU AÇMA

Malzemeler

İçi için

Yarım ısırgan otu

2 adet soğan

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Lor peyniri



Hamur için

3 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta birinin sarısını alın

3 yemek kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

8-9 bardak un



Üzeri için

Çörek otu ve susam



Yapılışı

Öncelikle ısırgan otları temizlenip yıkandıktan sonra ince ince doğrayın. Soğanlar da küp şeklinde doğranarak pembeleşinceye kadar sıvı yağ ile beraber kavurun. Üzerine ısırganları ekleyip pişirin. Tuz ve baharatları da eklenerek kavurmaya devam edin. Soğuduğu zaman içerisine lor peyniri eklenerek karıştırıp kenara alın. Hamur için; ılık sütle birlikte mayayı ve şekeri eritip mayayı aktif hale getirin. Un dışında tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Üzerine yavaş yavaş un ekleyin. Un ele yapışmayacak şekilde gelene kadar yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakın. Hamur mayalanınca mandalina boyutunda büyük parçalar elde ederek çay tabağı genişliğinde açıp içine ısırgan otlu iç malzemeyi yerleştirip, rulo şeklinde sarıp, yuvarlayın. Tüm hamuru bu şekilde yapın. Yağlı kağıt serili tepsinin üzerine açmalarımızı yerleştirip üzerine yumurta sarısını sürüp, üzerine çörek otu atıp 15-20 dakika daha mayalandırın. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin, afiyet olsun.

