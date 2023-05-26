Meksika yemek kültürü ve en sevilen 2 tarif…

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:35

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:35

Meksika, avokado, domates, yer fıstığı, mısır, fasulye ve chili biber gibi ürünlerin ana vatanıdır. Meksika mutfağı, eski yerlilerin (Aztekler, Mayalar vb.) ve İspanya, Fransa, Arap mutfağı geleneklerinin sentezinden oluşur. Farklı bölgesel mutfaklara ayrılmıştır. Kuzey kesimlerinde İspanyol mutfağı etkileri görülürken, güney kesimde eski yerlilerin mutfağı korunmuştur. Meksika mutfağının en önemli besini, mısırdır. Hemen hemen her yemekte mısır kullanılır. İkinci sırada ise chili biber gelmektedir. Bilinen Meksika yemekleri isimleri arasında yer alan taco ve faijtanın yanı sıra chiles en nogada yemeği de oldukça ünlüdür. Meksika mutfağında tavuk eti ile yapılan yemekler daha çok karşınıza çıksa da pescado a la veracruzana gibi popüler balık yemeklerine de rastlayabilirsiniz. Meksika fasulyesi yemeği de bu mutfak kültüründe yoğun olarak yapılan tarifler arasındadır. İspanyol kökenli gazpacho çorbası da önemli yemekler arasında. Meksika mutfağına ait yemekleri tatmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla rahatlıkla yapabilir. İşte en sevilen 2 tarif…

CHICKEN QUESADILLA

Quesadilla, tortilla ekmeğinin farklı malzemelerle birleştirilmesiyle hazırlanır. İçerisinde genellikle peynir çeşitleri, şarküteri ürünleri ve sebzeler kullanılır. Meksika'da oldukça yaygın olan bu besin, genellikle yarım ay şekli verilerek sunulur. Quesadilla yapımında en çok mozarella, çedar ve kaşar peyniri tercih edilir. İşte tavuklu quesadilla tarifi…



Malzemeler

1 adet tavuk bonfile

4 adet tortilla ekmeği

1 adet büyük boy soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet sarı biber

1/2 küçük kutu mısır

1 tatlı kaşığı cajun baharatı

10-15 dilim jalapeno biberi

4 dilim cheddar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ





Yapılışı

Öncelikle tavukları küp küp doğrayın. Biberleri ve soğanı jülyen şeklinde doğrayın. Çok tavaya üç yemek kaşığı yağ ekleyerek yüksek ateşte soteleyin. Tavukların rengi dönünce tuz ve baharatları ekleyin. 2-3 dakika sonra jalapeno biberi ve mısırı ekleyip karıştırın. 1 adet tortilla ekmeğini yarısına tavuklu karışımını doldurun. Üzerine 2 dilim cheddar peyniri ekleyip. tadı ekmeğe de geçsin, ister tavada ister tost makinesinde, ister fırında bir kaç dakika ısıtın. Bu işlem tortilla ekmeğinin içindeki malzemelerin dağılmamasına yarayacak. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

CHILI CON CARNE

Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biridir chili con carne. Kıyma, domates ve acı biberin birleşimi ile yapılır. Pek çok geleneksel yemek gibi chili con carne’nin de çok farklı versiyon ve tarifleri vardır. Bazen fasulye eklenmez ve sadece kıymalı bir sos gibi yapılır. En yaygın olanı fasulyeli versiyonudur. Türk damak zevkine oldukça yakın ve uygun bir yemektir. İşte tarifi...



Malzemeler

1 adet soğan

350 gr kıyma

2 diş sarımsak

400 gr haşlanmış Meksika fasulyesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı şeker

1 adet chili biberi

4 adet domates

3-4 yemek kaşığı mısır

1 su bardağı bardağı su

Tuz





Yapılışı

Öncelikle tencereye yağı alın. Soğan ve sarımsağı ekleyip, kavurun. Domates ve chili biberi küp küp doğrayın. Kıymayı eklenerek kavrulmaya devam edin. Bütün baharatları ve şekeri ve tuzu ekleyin. Meksika fasulyesi, mısır eklenerek ve suyu ekleyin. Ara sıra karıştırarak suyunu çekene kadar, pişirin. Afiyet olsun.





