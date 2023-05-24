Siyah sarımsak nedir? Beyaz sarımsak ile arasındaki fark nedir?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:33

Sarımsak yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra sağlık için de son derece faydalı bir besindir. Ülkemizde de Kastamonu’da üretilmektedir. Hem çiğ olarak hem de yemeklerin içinde tüketilebilen siyah sarımsağın besin öğeleri normal sarımsaktan daha güçlüdür…

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Beyaz sarımsak 60 gün boyunca en fazla 90 dereceli bir ısıda altında kurutulur. Kurutulma işlemiyle beraber sarımsağın dişleri siyah rengine döner ve daha sağlıklı bir hale gelir. Sarımsağın kurutulmasıyla birlikte kokusu azalır ve acılığı da giderilir. Siyah sarımsak, tamamen doğal bir besin kaynağıdır. Ağız kokusuna yol açmaz.

SİYAH SARIMSAK NASIL KULLANILIR?

Siyah sarımsak en fazla 1-2 diş olacak şekilde sabahları aç karna çiğ olarak tüketilebilir.



Kahvaltıda kızarmış ekmekle birlikte tüketilebilir.



Et ve tavuk yemeklerinde, çorbalarda ve sosların içerisinde kullanılabilir.



Özellikle ağır egzersiz yapan kişiler, smoothielerin içerisine ekleyerek tüketebilir.



Siyah sarımsak cam kavanozlarda ağzı kapalı bir şekilde 1 yıl boyunca saklanabilir.

SİYAH SARIMSAK İLE BEYAZ SARIMSAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Siyah sarımsağın besin öğeleri normal sarımsaktan daha güçlüdür. Siyah sarımsak ile normal sarımsak arasındaki en büyük fark siyah sarımsağın daha güçlü besin öğelerine sahip ve kokusuz olmasıdır. Normal sarımsağa göre daha güçlü antioksidan özellik gösteren siyah sarımsağın düzenli kullanımı günlük enerjiyi, bağışıklık sistemini ve vücuttan toksik madde atılımını destekler.









