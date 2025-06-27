İskandinav mutfağının protein çorbası: Laxsoppa tarifi

Kuzey Avrupa'nın soğuk rüzgârlarına karşı geleneksel bir kalkan: Laxsoppa. İskandinav ülkelerinde özellikle kışın balık sezonunda pişen bu çorba, yalnızca mideleri değil, ruhu da doyuruyor. Somonun omega-3 zenginliği, patatesin yumuşak dokusu ve dereotunun ferahlığıyla birleşiyor. Özellikle Norveç ve İsveç kıyılarında sıkça tüketilen bu çorba, modern mutfaklara da kolayca uyarlanabiliyor.
LAXSOPPA TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gr somon fileto (derisiz, küp doğranmış)
- 2 büyük patates
- 1 adet havuç
- 1 adet pırasa (isteğe bağlı)
- 1 küçük soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 su bardağı sebze suyu
- 1 su bardağı krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 tutam dereotu
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Hazırlık: Patates, havuç ve pırasayı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince doğrayın.
- Sebzeleri kavurun: Tereyağını büyük bir tencerede eritin. Soğan ve sarımsağı birkaç dakika kavurun. Ardından patates, havuç ve pırasayı ekleyin. 5 dakika soteleyin.
- Sebze suyunu ekleyin: Sebzelerin üzerini geçecek kadar sebze suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın, ardından orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 15 dakika).
- Somonu ve kremayı katın: Küp doğranmış somonları tencereye ekleyin. Kremayı da ilave edin.
- Baharatları ayarla: Tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte 5–7 dakika daha pişirin (somonlar dağılmasın).
- Servis: Kıyılmış taze dereotunu serpiştirerek sıcak servis yapın.