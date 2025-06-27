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İskandinav mutfağının protein çorbası: Laxsoppa tarifi

İskandinav mutfağının protein çorbası: Laxsoppa tarifi

27.06.2025 00:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İskandinav mutfağının protein çorbası: Laxsoppa tarifi

Norveç’in kuzey kasabalarında balıkçılarla birlikte pişen Laxsoppa, somonun kremalı yumuşaklığı ve patatesin doyurucu sıcaklığıyla sizi içine çeken bir çorba. Hem besleyici hem şık.

Kuzey Avrupa'nın soğuk rüzgârlarına karşı geleneksel bir kalkan: Laxsoppa. İskandinav ülkelerinde özellikle kışın balık sezonunda pişen bu çorba, yalnızca mideleri değil, ruhu da doyuruyor. Somonun omega-3 zenginliği, patatesin yumuşak dokusu ve dereotunun ferahlığıyla birleşiyor. Özellikle Norveç ve İsveç kıyılarında sıkça tüketilen bu çorba, modern mutfaklara da kolayca uyarlanabiliyor.


LAXSOPPA TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 gr somon fileto (derisiz, küp doğranmış)
  • 2 büyük patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet pırasa (isteğe bağlı)
  • 1 küçük soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 su bardağı sebze suyu
  • 1 su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 tutam dereotu
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  1. Hazırlık: Patates, havuç ve pırasayı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince doğrayın.
  2. Sebzeleri kavurun: Tereyağını büyük bir tencerede eritin. Soğan ve sarımsağı birkaç dakika kavurun. Ardından patates, havuç ve pırasayı ekleyin. 5 dakika soteleyin.
  3. Sebze suyunu ekleyin: Sebzelerin üzerini geçecek kadar sebze suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın, ardından orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 15 dakika).
  4. Somonu ve kremayı katın: Küp doğranmış somonları tencereye ekleyin. Kremayı da ilave edin.
  5. Baharatları ayarla: Tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte 5–7 dakika daha pişirin (somonlar dağılmasın).
  6. Servis: Kıyılmış taze dereotunu serpiştirerek sıcak servis yapın.
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