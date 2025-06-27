İskandinav mutfağının protein çorbası: Laxsoppa tarifi

Kuzey Avrupa'nın soğuk rüzgârlarına karşı geleneksel bir kalkan: Laxsoppa. İskandinav ülkelerinde özellikle kışın balık sezonunda pişen bu çorba, yalnızca mideleri değil, ruhu da doyuruyor. Somonun omega-3 zenginliği, patatesin yumuşak dokusu ve dereotunun ferahlığıyla birleşiyor. Özellikle Norveç ve İsveç kıyılarında sıkça tüketilen bu çorba, modern mutfaklara da kolayca uyarlanabiliyor.





LAXSOPPA TARİFİ

Malzemeler:

300 gr somon fileto (derisiz, küp doğranmış)

2 büyük patates

1 adet havuç

1 adet pırasa (isteğe bağlı)

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

2 su bardağı sebze suyu

1 su bardağı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam dereotu

Tuz, karabiber

Yapılışı: