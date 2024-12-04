İskandinav mutfağının sıradışı lezzeti: Lutefisk tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:11

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:11

İskandinav mutfağı, soğuk iklim koşullarına uyum sağlamış, zengin ve çeşitli yemekleriyle bilinir. Bu mutfağın en ilginç ve az bilinen yemeklerinden biri olan Lutfisk, özellikle Noel sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinir.

LUTEFISK TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuru beyaz balık (genellikle morina veya kod balığı)

2 litre su

1 çay kaşığı karbonat

100 gram tereyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Maydanoz

Haşlanmış patates

Bezelye püresi

Ekşi krema

Yapılış