İskandinav mutfağının sıradışı lezzeti: Lutefisk tarifi
İskandinav mutfağının derin köklerinden gelen Lutfisk, geleneksel tarifleri ve benzersiz hazırlama yöntemiyle dikkat çekiyor.
İskandinav mutfağı, soğuk iklim koşullarına uyum sağlamış, zengin ve çeşitli yemekleriyle bilinir. Bu mutfağın en ilginç ve az bilinen yemeklerinden biri olan Lutfisk, özellikle Noel sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinir.
LUTEFISK TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuru beyaz balık (genellikle morina veya kod balığı)
- 2 litre su
- 1 çay kaşığı karbonat
- 100 gram tereyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Maydanoz
- Haşlanmış patates
- Bezelye püresi
- Ekşi krema
Yapılış
- Kuru beyaz balığı temizleyin ve kemiklerini ayıklayın.
- Balığı büyük bir kaba yerleştirip üzerine karbonatlı suyu ekleyin.
- Karışımı oda sıcaklığında yaklaşık 2 gün bekleterek balığın yumuşamasını sağlayın. Bu süreç, balığın jelatinimsi bir doku kazanmasını sağlar.
- Hazırlanan balığı sudan çıkarın ve iyice süzün.
- Büyük bir tencerede bol suyu kaynatın.
- Balığı kaynar suya dikkatlice ekleyin ve yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Balığın tamamen yumuşadığından emin olun.
- Küçük bir tavada tereyağını eritin.
- İnce doğranmış sarımsakları ekleyip hafifçe soteleyin.
- Taze çekilmiş karabiberi ekleyerek sosu hazırlayın.
- Pişmiş Lutfisk'i büyük bir servis tabağına alın.
- Üzerine hazırladığınız sarımsaklı tereyağını gezdirin.
- İnce doğranmış maydanoz ile süsleyin.
- Yanında haşlanmış patates, bezelye püresi ve ekşi krema ile servis edin.
Etiketler: #Lutfisk tarifi #tarif #İskandinav mutfağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı