İskandinav mutfağının sıradışı lezzeti: Lutefisk tarifi

İskandinav mutfağının derin köklerinden gelen Lutfisk, geleneksel tarifleri ve benzersiz hazırlama yöntemiyle dikkat çekiyor.

İskandinav mutfağının sıradışı lezzeti: Lutefisk tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:11

İskandinav mutfağı, soğuk iklim koşullarına uyum sağlamış, zengin ve çeşitli yemekleriyle bilinir. Bu mutfağın en ilginç ve az bilinen yemeklerinden biri olan Lutfisk, özellikle Noel sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinir.

LUTEFISK TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg kuru beyaz balık (genellikle morina veya kod balığı)
  • 2 litre su
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 100 gram tereyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • Maydanoz 
  • Haşlanmış patates
  • Bezelye püresi
  • Ekşi krema

Yapılış

  1. Kuru beyaz balığı temizleyin ve kemiklerini ayıklayın.
  2. Balığı büyük bir kaba yerleştirip üzerine karbonatlı suyu ekleyin.
  3. Karışımı oda sıcaklığında yaklaşık 2 gün bekleterek balığın yumuşamasını sağlayın. Bu süreç, balığın jelatinimsi bir doku kazanmasını sağlar.
  4. Hazırlanan balığı sudan çıkarın ve iyice süzün.
  5. Büyük bir tencerede bol suyu kaynatın.
  6. Balığı kaynar suya dikkatlice ekleyin ve yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Balığın tamamen yumuşadığından emin olun.
  7. Küçük bir tavada tereyağını eritin.
  8. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip hafifçe soteleyin.
  9. Taze çekilmiş karabiberi ekleyerek sosu hazırlayın.
  10. Pişmiş Lutfisk'i büyük bir servis tabağına alın.
  11. Üzerine hazırladığınız sarımsaklı tereyağını gezdirin.
  12. İnce doğranmış maydanoz ile süsleyin.
  13. Yanında haşlanmış patates, bezelye püresi ve ekşi krema ile servis edin.

Etiketler: #Lutfisk tarifi #tarif #İskandinav mutfağı

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