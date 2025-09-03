İspanya'nın enfes lezzeti: Paella tarifi

Öğle yemeği veya akşam yemeği için hem doyurucu hem de görsel olarak etkileyici bir seçenek arıyorsanız, İspanya'nın Valensiya bölgesinden dünyaya yayılan Paella tam size göre. Adını pişirildiği geniş, düz tavadan alan bu yemek, İspanyol misafirperverliğinin ve şölen sofralarının bir sembolü haline gelmiştir. Paella'nın en büyük cazibesi, farklı lezzetleri tek bir tencerede ustalıkla birleştirmesi ve her lokmada farklı bir sürpriz sunmasıdır.
PAELLA TARİFİ
Malzemeler
- 1.5 su bardağı Paella pirinci (Arborio veya Baldo pirinci de kullanılabilir)
- 4 su bardağı sıcak su veya balık suyu
- 400 gr karışık deniz ürünü (karides, midye, kalamar)
- 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (kıyılmış)
- 1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)
- 1 adet domates (rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
- Bir tutam safran (yaklaşık 15-20 tel)
- Yarım limonun suyu
- Zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- Süslemek için taze maydanoz
Yapılışı
- Hazırlık: Safran tellerini bir miktar sıcak su içinde bekletin. Deniz ürünlerini temizleyip hazırlayın. Soğan, sarımsak, kırmızı biber ve domatesi doğrayın.
- Kavurma: Geniş ve yayvan bir tavada (paella tavası idealdir) zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından kırmızı biberi ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Lezzeti Zenginleştirme: Kıyılmış sarımsağı ve rendelenmiş domatesi ekleyip karıştırın. Domatesin suyu çekildikten sonra toz biberi ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika daha kavurun.
- Pirinç ve Deniz Ürünleri: Tavaya pirinci ekleyip tüm malzemelerle birlikte 2 dakika kadar kavurun. Ardından deniz ürünlerinin yarısını ekleyin ve karıştırın.
- Sıvı ve Safran: Önceden hazırladığınız safranlı suyu ve kalan sıcak suyu veya balık suyunu tavaya ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pirincin eşit dağılması için bir kez karıştırın ve sonrasında pirinçleri pişirme boyunca karıştırmamaya özen gösterin.
- Pişirme: Tavanın altını kısın ve pirinç suyu çekene kadar yaklaşık 20 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin. Su tamamen çekilince kalan deniz ürünlerini pirincin üzerine yerleştirin ve tavanın kapağını tekrar kapatıp 5 dakika daha demlenmeye bırakın.
- Servis: Ocağın altını kapatın ve Paella'nın üzerini kağıt havlu veya temiz bir bezle örtüp 5-10 dakika daha dinlendirin. Bu işlem, buharın eşit dağılmasını ve pirincin daha lezzetli olmasını sağlar. Üzerine taze maydanoz ve limon dilimleri ekleyerek sıcak servis edin.