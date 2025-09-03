İspanya'nın enfes lezzeti: Paella tarifi

Öğle yemeği veya akşam yemeği için hem doyurucu hem de görsel olarak etkileyici bir seçenek arıyorsanız, İspanya'nın Valensiya bölgesinden dünyaya yayılan Paella tam size göre. Adını pişirildiği geniş, düz tavadan alan bu yemek, İspanyol misafirperverliğinin ve şölen sofralarının bir sembolü haline gelmiştir. Paella'nın en büyük cazibesi, farklı lezzetleri tek bir tencerede ustalıkla birleştirmesi ve her lokmada farklı bir sürpriz sunmasıdır.

PAELLA TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı Paella pirinci (Arborio veya Baldo pirinci de kullanılabilir)

4 su bardağı sıcak su veya balık suyu

400 gr karışık deniz ürünü (karides, midye, kalamar)

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (kıyılmış)

1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)

1 adet domates (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

Bir tutam safran (yaklaşık 15-20 tel)

Yarım limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Süslemek için taze maydanoz

Yapılışı