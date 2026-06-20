İspanyol mutfağından enfes lezzet: Paella Valenciana

Mutfak literatüründe İspanya'nın Valensiya bölgesiyle özdeşleşen Paella, adını içinde pişirildiği iki kulplu geniş ve sığ özel demir tavadan (la paella) alır. Dünya genelinde deniz ürünleriyle yapılan versiyonları çok popüler olsa da, orijinal ve tescilli Valensiya reçetesinde deniz ürünü bulunmaz; av eti (tavşan) ve tavuk eti başroldedir.

PAELLA VALENCIANA TARİFİ

Malzemeler

300 gram tavuk uyluk veya baget (iri parçalar halinde kemikli doğranmış)

200 gram tavşan eti (bulunamazsa tamamen tavuk etiyle de simüle edilebilir)

1 su bardağı taze yeşil fasulye (iri doğranmış)

Yarım su bardağı garrofon fasulyesi (iri beyaz taze fasulye veya haşlanmış duble kuru fasulye)

1 adet büyük boy olgun domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 su bardağı Bomba pirinci (veya arborio / kısa taneli İtalyan pirinci - kesinlikle yıkanmayacak)

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 tutam kaliteli safran (çeyrek çay bardağı ılık suda demlenmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (tütsülenmiş paprika)

1 dal taze biberiye

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz

Yapılışı