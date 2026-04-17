İspanyol mutfağının deniz efsanesi: Arroz con Bogavente

Mutfak literatüründe "deniz ürünleri pirinç yemeklerinin zirvesi" olarak tanımlanan Arroz con Bogavente, özellikle Galiçya ve Valensiya bölgelerinin bayram sofralarını süsleyen bir şaheserdir. Onu klasik bir Paella’dan ayıran en temel fark, dokusudur; Arroz con Bogavente genellikle "caldoso" (çorba kıvamına yakın sulu) veya "meloso" (ballı/kremamsı) bir yapıda servis edilir.

ARROZ CON BOGAVENTE TARİFİ

Malzemeler

1 adet taze Istakoz (Bogavente - yaklaşık 600-800 gr)

2 su bardağı Bomba veya Calasparra pirinci (kısa taneli ve emiş gücü yüksek İspanyol pirinci)

1.5 litre kaliteli balık suyu (Fumet de Pescado - ıstakoz kafası ve karides kabuklarıyla zenginleştirilmiş)

1 adet kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 adet olgun domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı Pimentón (füme tatlı toz biber)

Bir tutam safran (ılık suda bekletilmiş)

Yarım çay bardağı Brandy veya sek beyaz şarap

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz ve taze kıyılmış maydanoz

Yapılışı