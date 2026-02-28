İstanbul mutfağının zarif tarifi: Vişneli Yaprak Sarma

Zeytinyağlı yaprak sarmasının geleneksel harcına taze veya dondurulmuş vişne tanelerinin eklenmesiyle hazırlanan bu yemek, meyvenin mayhoş tadıyla baharatların dengesini ön plana çıkarır. Hem görsel estetiği hem de damakta bıraktığı ferahlıkla Türk mutfağının en rafine başlangıçları arasında yer alır.

VİŞNELİ YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler

300 gram asma yaprağı

1.5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tarçın ve yenibahar

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Yapılışı