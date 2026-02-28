İstanbul mutfağının zarif tarifi: Vişneli Yaprak Sarma

Zeytinyağlı yaprak sarmasının geleneksel harcına taze veya dondurulmuş vişne tanelerinin eklenmesiyle hazırlanan bu yemek, meyvenin mayhoş tadıyla baharatların dengesini ön plana çıkarır. Hem görsel estetiği hem de damakta bıraktığı ferahlıkla Türk mutfağının en rafine başlangıçları arasında yer alır.
VİŞNELİ YAPRAK SARMA TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram asma yaprağı
- 1.5 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı tarçın ve yenibahar
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz
Yapılışı
- Soğanları zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun; dolmalık fıstık ve yıkanmış pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar sotelemeye devam edin.
- Kuş üzümü, şeker ve tüm baharatları ekleyerek bir su bardağı sıcak suyla pirinçleri hafif diri kalacak şekilde pişirin.
- Harç soğuduktan sonra vişnelerin bir kısmını harca karıştırın.
- Asma yapraklarının içine harcı ve birer adet vişne tanesini koyarak ince şekilde sarın.
- Tencerenin tabanına yaprakları dizin, üzerine sarmaları yerleştirin ve kalan vişneleri aralara serpiştirin.
- Üzerine zeytinyağı ve sıcak su ekleyerek kısık ateşte yapraklar yumuşayana kadar pişirin.