İstanbul’un enfes sokak lezzetleri

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:19

Konu sokak lezzetleri olduğunda ise İstanbul’un zengin ürün çeşitliliği hemen her sokakta, karşımıza çıkıyor. Peki, İstanbul'u İstanbul yapan o harika lezzetler hangileri? Mutlaka denemeniz gereken 10 sokak lezzetli…

1- BALIK EKMEK

Balık ekmek hem İstanbulluların hem de turistlerin çok ilgisini çeken bir lezzet. Soğanı, yeşilliği ve yumuşacık ekmeğiyle unutulmaz bir tat olan balık ekmeğin adresi, Karaköy ve Eminönü. Teknede yapılan balık ekmeklerin kokusu, yanından geçerken bile bizi kendine doğru çekiyor. Deniz manzarasına karşı balık ekmek yemeğe ne dersiniz?

2- SİMİT

Simit, İstanbul sokak lezzetlerinin en sevileni. Kalabalık sokaklarında yürürken aniden acıkılan anların kurtarıcısı. Yanında bir de demli çay varsa keyfi de ikiye katlanıyor. Hemen her semtte odun ateşinde pişmiş, meşhur bir simit fırını bulunuyor. Karaköy’deki Tarihi Karaköy Simitçisi en meşhurlarından sadece biri.

3- KUMPİR

İstanbul’da kumpirle özdeşleşen semt Ortaköy. Fırın patates, tereyağı ve kaşar peyniri. Kumpir, fırınlanmış patatesin ortadan kesilip kaşar, tuz ve tereyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanıyor. İçine eklenen salata, meze ve garnitürlerle de nefis bir lezzete ulaşıyor. Kumpirinizi alıp, Ortaköy Meydanı’nın ve Boğaz’ın keyfini çıkarabilirsiniz.

4- MİDYE DOLMA- MİDYE TAVA

Bol limonu ve tadı damakta kalan iç pilavıyla ağız sulandıran midye dolmayı; Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere pek çok ilçede ve semtte bulabilirsiniz. Midye dolmayı seyyar tezgahlardan ayaküstü tüketmek mümkün. Ancak hatırı sayılır bir geçmişe sahip bazı lezzet durakları da mevcut. Midye tava ise İstanbul’da yenebilecek en iyi, en çıtır sokak yemeklerinden biri. Un, yumurta, soda ve karbonata batırılmış midyelerin çöp şişe dizilip kızartılmasıyla elde edilen bu lezzetin tadını, tarator sosuna batırarak çıkarabilirsiniz.

5- NOHUTLU PİLAV

Nohutlu pilav, gündüz ya da gece fark etmez günün her saatinde yenebilir. Her ne kadar evlerde de pişen bir yiyecek olsa da, bir sokak tezgahında yediğiniz nohut pilavın tadı bir başka. İsteyenler üzerine tavuk eti de ekler. Bol köpüklü bir ayran ve turşuyla bu lezzet tamamlanır. Seyyar satıcılıktan gelen, Unkapanı Pilavcısı, en bilinen mekanlardan.

6- KOKOREÇ

Sakatat severlerin vazgeçilmezi olan kokoreç, Türk Mutfağı’nın en karakteristik yemeklerinden biri. İstanbul sokak lezzetleri denilince de akla ilk gelenlerden. İç kısmı bumbardan, dış kısmı süt kuzusunun ince bağırsağından yapılır. Uzun bir şişe bumbarlar geçirilerek başlanır. Daha sonra ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanıp döndürülerek, pişirilir. Et piştikten sonra üzerine karabiber, pul biber, kekik ve tuz gibi baharatlar eklenip ince ince doğranıp seçiminize göre yarım ya da çeyrek ekmeğe koyularak servis ediliyor.

7- MISIR

Kiminin közlenmiş kiminin haşlanmış yemeyi tercih ettiği mısır, İstanbul'da bütün meydanlarda sık sık karşımıza çıkar. Mis gibi kokusu etrafa öyle güzel dağılır ki, görmesek bile canımız çeker. Mısır yiyerek İstanbul sokaklarını gezmek ayrı bir keyif.

8- DÖNER

Sokak lezzetlerinin en sevilen lezzetleri arasında dönerin yeri bambaşka. Türk yemekleri arasında farklı bir yeri olan döner, tadan herkesin beğenisini kazanan ender yemeklerden bir tanesi. Lavaş, pilav üstü, dürüm, ekmek arası, iskender gibi farklı sunumları ile sokak lezzetlerinin şahıdır. İstanbul’un her semtinde lezzetli döner yapan mekanlara rastlamak mümkün.

9- ISLAK HAMBURGER

Islak hamburger adı ekmeğine sürülen özel bir sostan geliyor. Taksim’in Sıraselviler Caddesi girişinde yan yana dizili büfelerde, 24 saat yiyebileceğiniz ıslak hamburger de tamamen İstanbul’a özgü bir lezzet. Bol yağlı ve bol baharatlı köftesi, ıslak hamburgeri diğer hamburger çeşitlerinden ayırıyor. Genellikle geç saatlerde, Taksim Meydanı’nda yenmesiyle bilinen bu nefis hamburgeri artık İstanbul’un birçok farklı noktasında da deneyimleyebilirsiniz.

10- KESTANE

Kışın sembolü olarak bilinir ama artık her mevsimde görebilmek mümkün. En lezzetli kestane seyyar araba tezgâhında satılıyor. Kendine has kokusunu aldığınız anda yeme isteği uyandırıyor. Özellikle kış aylarında yaptığınız İstanbul gezilerinizde mutlaka bir fırsatını bulup tatmanız gereken bir sokak lezzeti.