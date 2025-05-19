İtalya'dan fırına gelen enfes lezzet: Melanzane alla Parmigiana

Melanzane alla Parmigiana, yani fırınlanmış patlıcan parmigiana, sofraya gelen en sade ama en etkileyici İtalyan tariflerinden biri. Üstelik et içermiyor, ama tadı “eksik” hissettirmiyor.
MELANZANE ALLA PARMIGIANA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük patlıcan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 400 gram rendelenmiş domates (veya domates püresi)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 avuç taze fesleğen
- 150 gram rendelenmiş mozzarella
- 100 gram rendelenmiş parmesan
- Tuz, karabiber
- Un (patlıcanları una bulamak için – opsiyonel)
Yapılışı:
- Patlıcanları hazırlayın: Patlıcanları yuvarlak ve ince dilimler hâlinde kesin. Acılığını almak için her iki tarafına tuz serpin ve 15–20 dakika bekletin. Ardından havluyla kurulayın.
- İsterseniz kızartın veya fırınlayın: Patlıcanları hafifçe una bulayıp az yağda kızartabilir ya da yağlı kağıt üzerinde fırında 200°C'de 15 dakika pişirebilirsiniz.
- Domates sosunu yapın: Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı kavurun. Ardından rendelenmiş domatesi, tuz, karabiber ve birkaç yaprak fesleğeni ekleyin. 10–15 dakika pişirin.
- Kat kat dizin: Fırın kabına bir kepçe domates sosu yayın. Üzerine bir sıra patlıcan dizin, ardından mozzarella ve parmesan serpin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste bolca peynir ve birkaç fesleğen yaprağı ekleyin.
- Fırına verin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika pişirin. Üzeri altın rengini alınca çıkarın.
- Biraz dinlendirin: Fırından aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin, böylece katlar daha güzel kesilir.