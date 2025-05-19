İtalya'dan fırına gelen enfes lezzet: Melanzane alla Parmigiana

Melanzane alla Parmigiana, yani fırınlanmış patlıcan parmigiana, sofraya gelen en sade ama en etkileyici İtalyan tariflerinden biri. Üstelik et içermiyor, ama tadı “eksik” hissettirmiyor.

MELANZANE ALLA PARMIGIANA TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram rendelenmiş domates (veya domates püresi)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 avuç taze fesleğen

150 gram rendelenmiş mozzarella

100 gram rendelenmiş parmesan

Tuz, karabiber

Un (patlıcanları una bulamak için – opsiyonel)

Yapılışı: