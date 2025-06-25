İtalya mutfağının az bilinen lezzeti: Saltimbocca alla Romana tarifi

Saltimbocca alla Romana, Roma mutfağının klasik ve zarif tariflerinden biri olarak öne çıkıyor. Dana etinin ince dilimleri, İtalyan jambonu prosciutto crudo ve taze adaçayı yapraklarıyla sarılarak hazırlanıyor; beyaz şarapta kısa sürede pişirilip tereyağı ile son dokunuş yapılıyor. Az malzemeyle şık ve lezzetli bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir tercih.

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim dana bonfile (ince dövülmüş, yaklaşık 80-100 gr’lık parçalar)

4 dilim prosciutto crudo (veya kaliteli pastırma)

4 yaprak taze adaçayı

2 yemek kaşığı un (hafifçe unlamak için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

100 ml kuru beyaz şarap

Tuz ve karabiber

Kürdan (rulo tutturmak için)

Yapılışı: