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İtalya mutfağının az bilinen lezzeti: Saltimbocca alla Romana tarifi

İtalya mutfağının az bilinen lezzeti: Saltimbocca alla Romana tarifi

25.06.2025 14:52:00
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Haber Merkezi
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İtalya mutfağının az bilinen lezzeti: Saltimbocca alla Romana tarifi

İtalyan mutfağının sade ama çarpıcı lezzetlerinden biri olan Saltimbocca alla Romana, dana eti, prosciutto ve adaçayının büyüleyici uyumunu sunuyor. “Ağza atlar gibi zıplayan” anlamındaki adıyla bu yemek, hem ismiyle hem tadıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Saltimbocca alla Romana, Roma mutfağının klasik ve zarif tariflerinden biri olarak öne çıkıyor. Dana etinin ince dilimleri, İtalyan jambonu prosciutto crudo ve taze adaçayı yapraklarıyla sarılarak hazırlanıyor; beyaz şarapta kısa sürede pişirilip tereyağı ile son dokunuş yapılıyor. Az malzemeyle şık ve lezzetli bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir tercih.

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 dilim dana bonfile (ince dövülmüş, yaklaşık 80-100 gr’lık parçalar)
  • 4 dilim prosciutto crudo (veya kaliteli pastırma)
  • 4 yaprak taze adaçayı
  • 2 yemek kaşığı un (hafifçe unlamak için)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 ml kuru beyaz şarap
  • Tuz ve karabiber
  • Kürdan (rulo tutturmak için)

Yapılışı:

  1. Dana dilimlerinin üzerine birer dilim prosciutto yerleştirin ve her birinin üzerine bir adaçayı yaprağı koyun. Kürdanla sabitleyin.
  2. Etin sadece alt yüzünü (prosciuttosuz tarafını) hafifçe una bulayın.
  3. Geniş bir tavayı kızdırın. Zeytinyağını ekleyin. Etleri önce una bulanmış yüzü alta gelecek şekilde tavaya yerleştirin. Orta ateşte her iki tarafını 2-3 dakika pişirin.
  4. Tüm etler piştikten sonra tavaya beyaz şarabı ekleyin. 2-3 dakika şarap buharlaşana kadar kaynatın.
  5. Tereyağını ekleyip sos kıvam alana dek birkaç dakika daha pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  6. Etleri sıcak servis tabaklarına alın, üzerine tavadaki sosu gezdirin.
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