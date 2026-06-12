İtalya'nın efsaneleşmiş enfes tatlısı: Tiramisu tarifi

Mutfak literatüründe kelime anlamı "beni yukarı kaldır" veya "enerji ver" olan Tiramisu, Treviso bölgesinden dünyaya yayılan en köklü İtalyan tatlılarından biridir. Yapı ve montaj disiplini açısından İngilizlerin trifle tarifine benzese de, krema tabanında nişastalı pastacı kreması yerine İtalyanların meşhur Mascarpone peynirinin kullanılması ve meyve yerine yoğun kahve aroması içermesiyle ondan tamamen ayrılır.
TİRAMİSU TARİFİ
Malzemeler
İpeksi Mascarpone Kreması İçin:
- 500 gram Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)
- 4 adet yumurta sarısı
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 paket sıvı krema (200 ml - iyice soğutulmuş)
- 1 paket vanilya
Taban ve Islatma Sıvısı İçin:
- 1 paket kedidili bisküvi (Savoiardi)
- 1.5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı granül kahve (Espresso veya hazır kahve)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
Üst Kaplama İçin:
- 2 yemek kaşığı kaliteli kakao
Yapılışı
- Sıcak suyun içine granül kahveyi ve şekeri ekleyip karıştırın. Bisküvileri ıslatırken hamurlaşmaması için kahve karışımını geniş bir kaba alarak tamamen soğumaya bırakın.
- Yumurta sarılarını ve toz şekeri ısıya dayanıklı derin bir kaba alın. İçinde hafifçe su kaynayan bir tencerenin üzerine bu kabı yerleştirin (kabın tabanı kaynayan suya kesinlikle değmemelidir). Mikserle yüksek devirde, karışım rengini kaybedip beyazlaşana ve yoğun bir krema kıvamı alana kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırparak pişirin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Tamamen soğuyan yumurtalı karışımın içine vanilyayı ve oda sıcaklığındaki Mascarpone peynirini ekleyin. Spatula yardımıyla, peynirin pürüzsüzleşmesi için dıştan içe doğru nazikçe karıştırarak homojen bir kıvama getirin.
- Ayrı ve soğuk bir kapta, buzdolabından çıkardığınız sıvı kremayı mikserle katılaşana kadar çırpın. Bu çırpılmış kremayı peynirli harcın içine üç aşamada ekleyin. Kremanın havasını söndürmeden spatula ile alttan üste doğru katlayarak bulut gibi hafif bir krema elde edin.
- Kedidili bisküvileri soğuyan kahveli suya arkalı önlü olacak şekilde sadece 1 saniye batırıp çıkarın (uzun süre kalırsa bisküviler erir). Islanan bisküvileri kare veya dikdörtgen bir borcamın tabanına yan yana sıkıca dizin.
- Hazırladığınız Mascarpone kremasının yarısını bisküvilerin üzerine cömertçe yayın. Üzerine kahveyle ıslatılmış ikinci kat bisküvileri dizin ve kalan kremayla pastanın üzerini tamamen kapatıp düzleştirin. Tatlıyı buzdolabına kaldırıp en az 5-6 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.