İtalya'nın efsaneleşmiş enfes tatlısı: Tiramisu tarifi

Mutfak literatüründe kelime anlamı "beni yukarı kaldır" veya "enerji ver" olan Tiramisu, Treviso bölgesinden dünyaya yayılan en köklü İtalyan tatlılarından biridir. Yapı ve montaj disiplini açısından İngilizlerin trifle tarifine benzese de, krema tabanında nişastalı pastacı kreması yerine İtalyanların meşhur Mascarpone peynirinin kullanılması ve meyve yerine yoğun kahve aroması içermesiyle ondan tamamen ayrılır.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

İpeksi Mascarpone Kreması İçin:

500 gram Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)

4 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket sıvı krema (200 ml - iyice soğutulmuş)

1 paket vanilya

Taban ve Islatma Sıvısı İçin:

1 paket kedidili bisküvi (Savoiardi)

1.5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve (Espresso veya hazır kahve)

1 tatlı kaşığı toz şeker

Üst Kaplama İçin:

2 yemek kaşığı kaliteli kakao

Yapılışı