İtalya'nın en lezzetli tatlısı: Gelato al Pistacchio tarifi

İtalya denince akla gelen lezzetlerin başında gelen gelato, dondurmadan farklı yapısıyla gastronomik bir kültürün temsilcisidir. Özellikle “Gelato al Pistacchio”, yani fıstıklı gelato, yoğun kıvamı ve doğal fıstık aromasıyla klasik dondurmadan ayrılır. Hem sokak aralarındaki butik dondurmacılarda hem de dünya çapındaki şef mutfaklarında sunulan bu tatlıyı evde de yapmak mümkün. Doğru oranlarla ve birkaç temel püf noktasıyla, bu eşsiz lezzeti mutfağınıza taşıyabilirsiniz.
GELATO AL PİSTACCHİO TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı çiğ Antep fıstığı (kabuksuz, tuzsuz)
- 2 su bardağı süt (tam yağlı)
- 1 su bardağı krema (süt kreması – %35 yağ oranı)
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Fıstıkları bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün kabuklarını soyup mutfak robotunda macun kıvamına gelene kadar çekin.
- Bir tencerede süt ve kremayı karıştırarak ısıtmaya başlayın.
- Ayrı bir kapta şeker, mısır nişastası ve tuzu karıştırın, ardından sıcak süt karışımından biraz alıp bu kuru karışıma ekleyin ve topaksız bir kıvam oluşturun.
- Bu karışımı tekrar tencereye dökün ve orta ateşte karıştırarak hafifçe koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra fıstık ezmesini ve vanilyayı ekleyin. Tüm karışım homojen olana dek blendırla pürüzsüz hale getirin.
- Oda sıcaklığına gelen karışımı buzdolabında 3-4 saat soğutun.
- Eğer dondurma makineniz varsa, üretici talimatlarına göre çevirerek dondurun.
- Dondurma makineniz yoksa karışımı dondurucuya alın, her 30 dakikada bir çatalla karıştırarak kristalleşmeyi engelleyin. Bu işlemi 3-4 kez tekrarlayın.
- Servis öncesi oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin, ardından dilerseniz kıyılmış fıstıkla süsleyin.