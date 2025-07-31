İtalya'nın en lezzetli tatlısı: Gelato al Pistacchio tarifi

İtalya denince akla gelen lezzetlerin başında gelen gelato, dondurmadan farklı yapısıyla gastronomik bir kültürün temsilcisidir. Özellikle “Gelato al Pistacchio”, yani fıstıklı gelato, yoğun kıvamı ve doğal fıstık aromasıyla klasik dondurmadan ayrılır. Hem sokak aralarındaki butik dondurmacılarda hem de dünya çapındaki şef mutfaklarında sunulan bu tatlıyı evde de yapmak mümkün. Doğru oranlarla ve birkaç temel püf noktasıyla, bu eşsiz lezzeti mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

GELATO AL PİSTACCHİO TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı çiğ Antep fıstığı (kabuksuz, tuzsuz)

2 su bardağı süt (tam yağlı)

1 su bardağı krema (süt kreması – %35 yağ oranı)

3/4 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

Bir tutam tuz

Yapılışı