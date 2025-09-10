İtalya’nın kahvaltı klasiği: Frittata

İtalyan mutfağı denildiğinde akla makarna ve pizzalar gelse de kahvaltı kültüründe de özgün lezzetler bulunuyor. Frittata, 16. yüzyıldan bu yana sofralarda yer alan geleneksel bir kahvaltı yemeği. Sebzeler, et ürünleri ya da peynirlerle zenginleştirilerek hazırlanan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında tercih ediliyor.

FRITTATA TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

1 adet patates (haşlanmış, küp doğranmış)

1 küçük kabak (doğranmış)

1 avuç ıspanak

1 küçük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella

Tuz, karabiber

Yapılışı