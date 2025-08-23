İtalya'nın kahvaltı lezzeti: Bruschetta tarifi

İtalyan mutfağının en klasik başlangıçlarından biri olan bruschetta, kahvaltıda da hafif ve doyurucu bir seçenek sunuyor. Kızarmış ekmek üzerine sürülen sarımsak, zeytinyağı ve taze domates-fesleğen karışımıyla hazırlanan bu tarif, hem pratikliği hem de Akdeniz’in ferah aromasını sofralara taşıyor. İster kahvaltıda ister atıştırmalık olarak, bruschetta güne keyifli bir başlangıç yapmanın en şık yollarından biri.

BRUSCHETTA TARİFİ

Malzemeler

4 dilim ekşi mayalı veya köy ekmeği

2 adet olgun domates

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç yaprak taze fesleğen

Tuz, karabiber

Yapılışı

Ekmek dilimlerini kızartın.

Sarımsağı ortadan ikiye kesin, sıcak ekmeklerin üzerine hafifçe sürün.

Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın, zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

Karışımı ekmeklerin üzerine paylaştırın.

Üzerine taze fesleğen yaprakları ekleyin, sıcak servis edin.