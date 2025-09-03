İtalyan kahvaltısının yıldızı: Frittata

Kahvaltı kültüründe yumurta, dünyanın her yerinde önemli bir yere sahip. Ancak İtalyanlar, bu basit malzemeyi sanata dönüştürmeyi başarmış. Frittata, İtalya'da genellikle öğle yemeği veya atıştırmalık olarak tüketilse de, son yıllarda pratikliği ve lezzeti sayesinde tüm dünyada kahvaltı sofralarını süslemeye başladı. Omletten farkı, malzemelerin yumurtayla karıştırılıp tavada veya fırında tamamen pişirilmesidir.
FRITTATA TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet yumurta
- 1/4 su bardağı süt veya krema
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet küçük soğan (doğranmış)
- 1 su bardağı doğranmış sebze (ıspanak, mantar, kırmızı biber gibi)
- 1/2 su bardağı rendelenmiş peynir (mozzarella, çedar veya parmesan)
- Tuz ve karabiber
- Taze doğranmış otlar (maydanoz, dereotu veya fesleğen)
Yapılışı
- Sebzeleri Hazırlayın: Fırına girebilen, yapışmaz bir tavayı ocakta orta ateşte ısıtın. Zeytinyağını ekleyip doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından seçtiğiniz sebzeleri (ıspanak kullanıyorsanız, suyunu salıp çekene kadar pişirin) ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
- Yumurta Karışımını Hazırlayın: Ayrı bir kasede yumurtaları, sütü, tuzu ve karabiberi bir tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Üzerine rendelenmiş peynirin yarısını ve taze otları ekleyip karıştırın.
- Birleştirin ve Pişirin: Tavada kavrulmuş sebzelerin üzerine yumurtalı karışımı dökün. Karışımı eşit şekilde yaymak için hafifçe sallayın.
- Ocakta Pişirme: Frittata'nın alt kısmı katılaşana ve kenarları hafifçe pişmeye başlayana kadar ocakta 5-7 dakika pişirin.
- Fırında Bitirme: Tavayı ocaktan alın ve önceden 180°C'ye ısıtılmış fırına koyun. Frittata'nın üstü tamamen pişene ve hafifçe kabarıp altın rengi olana kadar 10-15 dakika daha pişirin.
- Servis Edin: Pişen Frittata'yı fırından çıkarın ve dilimlemeden önce 5 dakika dinlenmeye bırakın. Taze otlarla süsleyerek sıcak veya ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!