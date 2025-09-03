İtalyan kahvaltısının yıldızı: Frittata

Kahvaltı kültüründe yumurta, dünyanın her yerinde önemli bir yere sahip. Ancak İtalyanlar, bu basit malzemeyi sanata dönüştürmeyi başarmış. Frittata, İtalya'da genellikle öğle yemeği veya atıştırmalık olarak tüketilse de, son yıllarda pratikliği ve lezzeti sayesinde tüm dünyada kahvaltı sofralarını süslemeye başladı. Omletten farkı, malzemelerin yumurtayla karıştırılıp tavada veya fırında tamamen pişirilmesidir.

FRITTATA TARİFİ

Malzemeler

6 adet yumurta

1/4 su bardağı süt veya krema

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük soğan (doğranmış)

1 su bardağı doğranmış sebze (ıspanak, mantar, kırmızı biber gibi)

1/2 su bardağı rendelenmiş peynir (mozzarella, çedar veya parmesan)

Tuz ve karabiber

Taze doğranmış otlar (maydanoz, dereotu veya fesleğen)

Yapılışı