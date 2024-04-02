İtalyan lezzeti ev yapımı tiramisu tarifi

İtalyan mutfağının eşsiz tatlarından biri olan tiramisu, kahve aroması ve kremsi dokusuyla damakları şenlendiriyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu nefis tatlı, özel günlerde veya misafirleriniz için harika bir seçenek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:11
İtalyan lezzeti ev yapımı tiramisu tarifi
Abone Ol google-news

Tiramisu, İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Kahve aromalı ve hafifçe yumuşak dokusuyla bilinen bu lezzetli tatlı, dünya genelinde çok sevilir ve birçok restoran menüsünde bulunur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tiramisu tarifi...

Malzemeler

  • 500 gram mascarpone peyniri
  • 3 büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
  • 150 gram toz şeker
  • 1 paket (200 ml) krema
  • 1 paket ladyfinger (savoieardi) bisküvi
  • 1,5 su bardağı sıcak espresso kahve
  • 3 yemek kaşığı kakao tozu veya rendelenmiş çikolata

Yapılışı

İlk olarak, bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın.

Mascarpone peynirini ekleyin ve karışımı pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta kremayı katılaşana kadar çırpın.

Çırpılmış kremayı, mascarpone karışımına yavaşça ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Sıcak espresso kahveyi bir tabağa dökün. Ardından, her bir bisküviyi hızlıca kahveye batırın ve bir dikdörtgen veya kare servis kabına düz bir tabaka halinde yerleştirin.

Bisküvilerin üzerine hazırladığınız mascarpone karışımının yarısını yayın.

Bir kat daha kahve batırılmış bisküvi yerleştirin ve üzerine kalan mascarpone karışımını yayın.

Tiramisunun üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az 4 saat veya tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Tiramisu servis edilmeden önce üzerine bol miktarda kakao tozu veya rendelenmiş çikolata serpin.

Dilimleyerek ve servis yaparak bu lezzetli tiramisuyu afiyetle tüketin!


tiramisu haberleri tatlı haberleri tarif haberleri

İlgili Haberler

Evde mis gibi kokan Selanik Böreği tarifi...

Evde mis gibi kokan Selanik Böreği tarifi...
Makarna tutkunlarının favorisi: Muhteşem Mac and Cheese tarifi!

Makarna tutkunlarının favorisi: Muhteşem Mac and Cheese tarifi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler