İtalyan lezzeti ev yapımı tiramisu tarifi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:11

Tiramisu, İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Kahve aromalı ve hafifçe yumuşak dokusuyla bilinen bu lezzetli tatlı, dünya genelinde çok sevilir ve birçok restoran menüsünde bulunur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tiramisu tarifi...

Malzemeler

500 gram mascarpone peyniri

3 büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

150 gram toz şeker

1 paket (200 ml) krema

1 paket ladyfinger (savoieardi) bisküvi

1,5 su bardağı sıcak espresso kahve

3 yemek kaşığı kakao tozu veya rendelenmiş çikolata

Yapılışı

İlk olarak, bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın.

Mascarpone peynirini ekleyin ve karışımı pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta kremayı katılaşana kadar çırpın.

Çırpılmış kremayı, mascarpone karışımına yavaşça ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Sıcak espresso kahveyi bir tabağa dökün. Ardından, her bir bisküviyi hızlıca kahveye batırın ve bir dikdörtgen veya kare servis kabına düz bir tabaka halinde yerleştirin.

Bisküvilerin üzerine hazırladığınız mascarpone karışımının yarısını yayın.

Bir kat daha kahve batırılmış bisküvi yerleştirin ve üzerine kalan mascarpone karışımını yayın.

Tiramisunun üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az 4 saat veya tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Tiramisu servis edilmeden önce üzerine bol miktarda kakao tozu veya rendelenmiş çikolata serpin.

Dilimleyerek ve servis yaparak bu lezzetli tiramisuyu afiyetle tüketin!