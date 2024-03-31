Makarna tutkunlarının favorisi: Muhteşem Mac and Cheese tarifi!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:43

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:43

Makarna dünyasının eşsiz lezzeti, şimdi çok daha keyifli bir formda karşınızda! Her yaş grubundan insanın sevgilisi olan makarnanın en eğlenceli ve lezzetli versiyonuyla tanışmaya hazır mısınız? İşte, damaklarda şölen yaratan muhteşem Mac and Cheese tarifi!

MALZEMELER

350 gram makarna (örneğin; elbow, penne veya fusilli)

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda paketin üzerinde belirtilen süreden biraz daha az pişirin. Makarnalar al dente olmalıdır. Pişirme işlemi bittiğinde süzün ve kenara alın.

Orta boy bir tencerede, tereyağını eritin. Eritildikten sonra unu ekleyin ve kısık ateşte, unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavurun.

Un kavrulduktan sonra yavaşça sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak unun topaklanmasını önleyin.

Sos koyulaşana ve biraz kıvam kazanana kadar karıştırarak pişirin. Yaklaşık 5-7 dakika sürer.

Sosunuz kıvamlandığında, ateşi kapatın ve cheddar ve mozzarella peynirlerini ekleyin. Peynirler eriyene kadar karıştırın.

Peynirler eridikten sonra sosunuzun içine haşlanmış makarnaları ekleyin. İyice karıştırın, makarnaların her birinin peynirli sostan kaplanmasını sağlayın.

Karışımı bir fırın kabına dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında, peynirler eriyene ve üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkarın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz veya taze kekik serperek servis yapın.